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Posted 20 сентября, 06:20

Published 20 сентября, 06:20

Modified 20 сентября, 06:22

Updated 20 сентября, 06:22

Главе СК повторно доложат о выселенной из дома в Екатеринбурге семье

Главе СК повторно доложат о выселенной из дома в Екатеринбурге семье

20 сентября 2024, 06:20
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с семьей из Екатеринбурга, которую выселили из единственного жилья.

В столице Урала семья, состоящая из пожилого мужчины, его дочери и внучки осталась без жилья из-за незаконных действий застройщика.

Глава СКР ранее уже делал запрос по данной семье. Однако проблема осталась не решенной, сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад по данному делу от и. о. главы регионального СКР Константина Мирошниченко.

Ранее екатеринбуржцы остались без жилья и денег при попытке снять квартиру.

Глава СК РФ заинтересовался оставшейся без жилья свердловчанкой
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Жилье#Застройщик#Екатеринбург
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