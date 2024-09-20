Главе СК повторно доложат о выселенной из дома в Екатеринбурге семье

Posted 20 сентября, 06:20
Published 20 сентября, 06:20
Modified 20 сентября, 06:22
Updated 20 сентября, 06:22
В столице Урала семья, состоящая из пожилого мужчины, его дочери и внучки осталась без жилья из-за незаконных действий застройщика.
Глава СКР ранее уже делал запрос по данной семье. Однако проблема осталась не решенной, сообщает пресс-служба СК России.
Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад по данному делу от и. о. главы регионального СКР Константина Мирошниченко.
Ранее екатеринбуржцы остались без жилья и денег при попытке снять квартиру.