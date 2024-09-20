Главу Артемовского отправят в СИЗО на два месяца за коррупцию

Posted 20 сентября, 10:04
Published 20 сентября, 10:04
Modified 20 сентября, 10:06
Updated 20 сентября, 10:06
Согласно судебному решению, Трофимов будет находиться в следственном изоляторе до 18 ноября 2024 года, пишет «Коммерсант».
Мужчине предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Известно, что свою вину в коррупционной деятельности он не признал.
Напомним, задержание Трофимова прошло у него на работе 18 сентября 2024 года. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не разглашаются.