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Posted 20 сентября, 10:04

Published 20 сентября, 10:04

Modified 20 сентября, 10:06

Updated 20 сентября, 10:06

Главу Артемовского отправят в СИЗО на два месяца за коррупцию

Главу Артемовского отправят в СИЗО на два месяца за коррупцию

20 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Мэра Артемовского Константина Трофимова отправят под стражу на два месяца.

Согласно судебному решению, Трофимов будет находиться в следственном изоляторе до 18 ноября 2024 года, пишет «Коммерсант».

Мужчине предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Известно, что свою вину в коррупционной деятельности он не признал.

Напомним, задержание Трофимова прошло у него на работе 18 сентября 2024 года. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не разглашаются.

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