Как отвадить кротов и слепышей с дачного участка: два гуманных способа

Часто дачники жалуются, что крот погрыз весь урожай. Это распространенное заблуждение, ведь на самом деле крот — животное плотоядное. Он питается дождевыми червями и личинками насекомых. А вот слепыш, который также живет под землей и ничего не видит, действительно питается корнеплодами и может погрызть морковку и свеклу. Но оба зверька оставляют большие ходы и буквально «перепахивают» участок. Избавиться и от кротов, и от слепышей можно двумя очень простыми, а главное — гуманными способами. Уверяем, что ни один зверек во время этой «битвы» не пострадает.