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Posted 20 сентября, 13:08

Published 20 сентября, 13:08

Modified 20 сентября, 13:10

Updated 20 сентября, 13:10

Как отвадить кротов и слепышей с дачного участка: два гуманных способа

Как отвадить кротов и слепышей с дачного участка: два гуманных способа

20 сентября 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Если на даче вас одолели кроты и слепыши, а избавиться от них традиционными методами не получается, попробуйте использовать хитрости, которые спасли уже многих дачников в России.

Часто дачники жалуются, что крот погрыз весь урожай. Это распространенное заблуждение, ведь на самом деле крот — животное плотоядное. Он питается дождевыми червями и личинками насекомых. А вот слепыш, который также живет под землей и ничего не видит, действительно питается корнеплодами и может погрызть морковку и свеклу. Но оба зверька оставляют большие ходы и буквально «перепахивают» участок. Избавиться и от кротов, и от слепышей можно двумя очень простыми, а главное — гуманными способами. Уверяем, что ни один зверек во время этой «битвы» не пострадает.

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Во-первых, можно попробовать отвадить вредителей от участка с помощью пустых пластиковых бутылок. Этот метод еще называют «эоловой арфой». Суть его в том, что около нор необходимо вкопать в землю стеклянные бутылки под определенным углом.

[Метод] предполагает использование бутылок, закопанных под наклоном, которые при порывах ветра создают завывающие звуки, вибрации от которых распространяются по земле, — рассказывают эксперты портала ixbt.com.

Вибрации, которые создаются при прохождении потоков воздуха через узкие горлышки бутылок, очень раздражают кротов и слепышей.

Во-вторых, можно попытаться отпугнуть зверьков с помощью пивных банок. В землю в места обитания кротов и слепышей вкапывается железная арматура, а сверху надеваются пустые жестяные банки из-под пива или энергетиков. Ударяясь о железо, банки будут создавать очень неприятный для кротов и слепышей звук. Для человека это будет тихое позвякивание, а для животных — настоящий скрежет. Однако арматуру нужно вкапывать глубоко в землю, чтобы вибрации хорошо распространялись под землей.

У обоих зверьков из-за слепоты очень тонкий слух, поэтому они будут чувствовать себя крайне неуютно, поэтому с большой вероятностью отправятся искать себе другое пристанище.

А вот такими способами можно вывести слизней на огороде и в саду.

Источник: ixbt.com

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