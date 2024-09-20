Картошка не прорастет и не сгниет даже дома: вот что нужно положить в мешки и ящики

Например, можно сложить картошку в домашнюю кладовку или шкаф. Клубни должны храниться в сетках или ящиках с дырками, потому что вентиляция — одно из главных условий успешного хранения. Если картофель слежится, то начнет гнить, и остановить этот процесс будет очень сложно. Держите картофель в темноте, так как свет, даже искусственный, приводит к позеленению и образованию в клубнях соланина, токсичного вещества. Также не следует хранить картофель рядом с луком, так как он выделяют летучие соединения, которые плохо воздействуют на картошку. А вот рядом со свеклой хранить картошку не только можно, но и нужно: свекла способствует лучшему увлажнению корнеплодов, сама при этом подсыхает, но не портится.