Картошка не прорастет и не сгниет даже дома: вот что нужно положить в мешки и ящики

Posted 20 сентября, 09:28
Published 20 сентября, 09:28
Modified 20 сентября, 09:30
Updated 20 сентября, 09:30
Оптимальная температура хранения картофеля — от +4 до +7 градусов, влажность воздуха должна быть высокой — 85-90%. Но создать такие условия, если нет погреба или хотя бы холодного подвала, практически невозможно. Многие хранят картошку на утепленном балконе, но в этом случае нужно строго следит за температурой, так как при слишком низких температурах картофель промерзает и становится неприятно сладким, а при более высоких — прорастает и портится. По словам эксперта портала «Белновости», повара Юлии Архиповой, можно попробовать создать более-менее приемлемые условия в квартире.
Например, можно сложить картошку в домашнюю кладовку или шкаф. Клубни должны храниться в сетках или ящиках с дырками, потому что вентиляция — одно из главных условий успешного хранения. Если картофель слежится, то начнет гнить, и остановить этот процесс будет очень сложно. Держите картофель в темноте, так как свет, даже искусственный, приводит к позеленению и образованию в клубнях соланина, токсичного вещества. Также не следует хранить картофель рядом с луком, так как он выделяют летучие соединения, которые плохо воздействуют на картошку. А вот рядом со свеклой хранить картошку не только можно, но и нужно: свекла способствует лучшему увлажнению корнеплодов, сама при этом подсыхает, но не портится.
Чтобы сохранить картофель свежим, в народе принято использовать каштаны и желуди. Достаточно положить несколько штук в контейнер с картошкой, и вещества, выделяемые этими природными материалами, замедлят процесс прорастания, — дает еще один совет эксперт.
Еще одним природным антисептиком, который не дает картофелю прорастать, является лавровый лист. Рассыпьте листики в ящики или мешки и картофель будет храниться намного лучше.
А вот нужно подкормить клубнику осенью, чтобы следующим летом собирать урожай десятками килограммов.