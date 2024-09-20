Медведев заявил, что работа партии начинается с первичных отделений

Медведев подчеркнул, что вся работа партии проходит именно в первичных отделениях и от них зависит очень многое. Они не формируют идеологию партии, но создают её репутацию. Он добавил, что задача первичек состоит не только в реализации больших замыслов «Единой России», но и в борьбе с недостатками. Дмитрий Анатольевич напомнил, что на территории страны действует почти девяносто тысяч первичных отделений партии. Об этом информирует портал mkset.ru.