Медведев заявил, что работа партии начинается с первичных отделений

Posted 20 сентября, 10:46
Published 20 сентября, 10:46
Modified 20 сентября, 10:46
Updated 20 сентября, 10:46
Медведев подчеркнул, что вся работа партии проходит именно в первичных отделениях и от них зависит очень многое. Они не формируют идеологию партии, но создают её репутацию. Он добавил, что задача первичек состоит не только в реализации больших замыслов «Единой России», но и в борьбе с недостатками. Дмитрий Анатольевич напомнил, что на территории страны действует почти девяносто тысяч первичных отделений партии. Об этом информирует портал mkset.ru.
Рассказывая о работе идеальных первичек, Медведев отметил, что отделения должны объяснять, почему правда — за «Единой Россией». По его словам, представители партии в общении с людьми должны говорить правду и доносить свою позицию максимально честно. Он подчеркнул, что в России сложилась особая политическая ментальность, поэтому работа с населением должна вестись корректно.
Дмитрий Анатольевич также поддержал некоторые инициативы, такие как установление памятного знака за членство в «Единой России» и расширение грантовых конкурсов. Отдельно среди них он выделил шефство первичек над семьями участников спецоперации.
Владимир Якушев поблагодарил секретарей первичных организаций за работу и отметил, что именно к ним население обращается за помощью. Он пояснил, что, «Единая Россия» может называть себя народной партией именно благодаря грамотно организованной работе первичек.
Совет первичных отделений «Единой России» был создан второго июля текущего года в рамках заседания генсовета партии. Сайт ER.RU сообщает, что в него вошли представители всех 89 субъектов федерации.
«Первичные отделения партии — самое близкое звено к людям. И поэтому вся наша деятельность и мероприятия наиболее близки жителям наших городов и сел. В рамках Года первичек в Свердловской области проведено немало мероприятий: это и дни соседей во дворах многоквартирных домов, праздники двора, конкурс лучших практик управления многоквартирными домами. Также большое количество мероприятий проведено с жителями в рамках Года семьи.
Многие первичные отделения региона проводят субботники на мемориалах и местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Это, казалось бы, маленькое и простое действие, но оно помогает нам помнить нашу историю, наши корни, быть ближе друг к другу. И очень приятно, что у нас есть возможность посмотреть на опыт соседних регионов, поделиться своими идеями и сделать свой дом, свою область лучше», — сказал секретарь первичного отделения № 16/2307 в Новоуральске, член совета первичных отделений «Единой России» от Свердловской области Вячеслав Есин.