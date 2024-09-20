На монтажно-эксплуатационном предприятии в Екатеринбурге выявили нарушения

Данная компания производит и устанавливает дорожные знаки, а также она наносит разметку на автодорогу. Во время проверки выяснилось, что организация заключала сделки на невыгодных условиях: материалы приобретались по высокой стоимости. Информация об этом есть в документе Счетной палаты.