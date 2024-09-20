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Posted 20 сентября, 10:59

Published 20 сентября, 10:59

Modified 20 сентября, 11:01

Updated 20 сентября, 11:01

На монтажно-эксплуатационном предприятии в Екатеринбурге выявили нарушения

На монтажно-эксплуатационном предприятии в Екатеринбурге выявили нарушения

20 сентября 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Счетная палата провела проверку на монтажно-эксплуатационном предприятии. По ее итогам был выявлен ряд нарушений с 2021 по 2024 год.

Данная компания производит и устанавливает дорожные знаки, а также она наносит разметку на автодорогу. Во время проверки выяснилось, что организация заключала сделки на невыгодных условиях: материалы приобретались по высокой стоимости. Информация об этом есть в документе Счетной палаты.

Также организация заключала договора аренды. Всего было составлено 13 таких контрактов без конкурсов и аукционов на право их составления. Работы делались в убыток. Известно, что на двух объектах была потеря более четырех миллионов рублей.

Количество средств, которые не были получены с аренды, составило более пяти миллионов рублей. Вследствие этого компания к концу прошлого года задолжала свыше 102 миллионов. Результаты проверки отправлены в прокуратуру.

Напомним, ФАС во время проверки в Ревде обнаружила нарушения при демонтаже памятника Ленину.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Предприятие#Нарушения#Компания#Счетная палата#Организация#Договоры#Екатеринбург#Документация
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