На монтажно-эксплуатационном предприятии в Екатеринбурге выявили нарушения

Posted 20 сентября, 10:59
Published 20 сентября, 10:59
Modified 20 сентября, 11:01
Updated 20 сентября, 11:01
Данная компания производит и устанавливает дорожные знаки, а также она наносит разметку на автодорогу. Во время проверки выяснилось, что организация заключала сделки на невыгодных условиях: материалы приобретались по высокой стоимости. Информация об этом есть в документе Счетной палаты.
Также организация заключала договора аренды. Всего было составлено 13 таких контрактов без конкурсов и аукционов на право их составления. Работы делались в убыток. Известно, что на двух объектах была потеря более четырех миллионов рублей.
Количество средств, которые не были получены с аренды, составило более пяти миллионов рублей. Вследствие этого компания к концу прошлого года задолжала свыше 102 миллионов. Результаты проверки отправлены в прокуратуру.
Напомним, ФАС во время проверки в Ревде обнаружила нарушения при демонтаже памятника Ленину.