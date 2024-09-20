Найден пропавший подросток в Екатеринбурге

Posted 20 сентября, 11:39
Published 20 сентября, 11:39
Modified 20 сентября, 11:41
Updated 20 сентября, 11:41
Пропавшего школьника обнаружили живым, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения мальчика. Организована проверка.
Напомним, подросток пропал 19 сентября 2024 года в районе Уралмаша и не выходил на связь, а его телефон был отключен.
Мальчика разыскивали правоохранители и волонтеры. Ранее он никогда не сбегал из дома. В школе у него хорошая успеваемость.