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Posted 20 сентября, 11:39

Published 20 сентября, 11:39

Modified 20 сентября, 11:41

Updated 20 сентября, 11:41

Найден пропавший подросток в Екатеринбурге

Найден пропавший подросток в Екатеринбурге

20 сентября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, который пропал накануне. Поиски завершились 20 сентября 2024 года.

Пропавшего школьника обнаружили живым, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства исчезновения мальчика. Организована проверка.

Напомним, подросток пропал 19 сентября 2024 года в районе Уралмаша и не выходил на связь, а его телефон был отключен.

Мальчика разыскивали правоохранители и волонтеры. Ранее он никогда не сбегал из дома. В школе у него хорошая успеваемость.

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