«Не допускайте ошибок!». В России стартовала Неделя безопасности пациентов

Posted 20 сентября, 08:50
Published 20 сентября, 08:50
Modified 20 сентября, 08:52
Updated 20 сентября, 08:52
Всемирный день безопасности пациентов отмечается ежегодно. На этот раз он проходит под лозунгом: «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!». День служит поводом повысить осведомленность населения и укрепить сотрудничество между пациентами, медицинскими работниками, политиками и лидерами здравоохранения в интересах повышения безопасности получателей медицинской помощи.
Безопасность пациентов в детских медицинских учреждениях — это комплекс мероприятий и практик, направленных на защиту детей от медицинских ошибок, инфекций и других рисков во время лечения.
Безопасность пациентов включает в себя несколько ключевых аспектов:
Важной задачей руководства и персонала медицинского учреждения является обеспечение безопасности и комфорта пациентов во время лечения, особенно, когда речь идет о детях, это всегда требует внимательного подхода всех участников лечебного процесса. Постоянно ведется работа по инфекционному контролю в структурных подразделениях. Для обеспечения безопасной вакцинации детей оборудованы и лицензированы специальные кабинеты, — рассказала главная медицинская сестра детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Соколова.
Часто случается, что при появлении первых признаков какого-либо заболевания у ребенка, многие родители не торопятся вызывать врача или обращаться в поликлинику. Они уверены, что с простудой, кашлем или ОРВИ можно справиться самостоятельно, пользуясь домашней аптечкой, и совершенно не задумываются, к чему это может привести.
Важно помнить, что не существует «безобидных» лекарственных средств!
Опасность № 1: возраст ребенка. Дети до года имеют склонность к стремительному развитию болезни и возникновению угрожающих жизни состояний. Детей данной возрастной группы лечить самостоятельно категорически нельзя.
Опасность № 2: неправильно подобранные лекарства. Препарат может не оправдать ваших надежд и, в лучшем случае, просто не поможет ребенку, в худшем — вызовет побочные эффекты, интоксикацию, сильнейшую аллергическую реакцию и другие расстройства. Некоторые препараты не сочетаются между собой, их комбинации недопустимы.
Опасность № 3: неверно рассчитанная дозировка. Сложно самостоятельно подобрать правильную дозу лекарства, особенно при лечении ребенка. Существует множество нюансов, различных лекарственных форм. Например, одни препараты рассчитывают по весу, другие — по возрасту. Неверная дозировка может привести к серьезным последствиям вплоть до отравления.
Опасность № 4: бесконтрольный прием антибиотиков. При неправильном применении возбудитель может выработать устойчивость к лекарственному препарату. Регулярный прием антибиотиков нередко приводит к гибели нормальной микрофлоры кишечника, в результате — развивается дисбактериоз.
Если ребенок заболел, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений, требующих госпитализации.
Некоторые заболевания имеют схожие симптомы, в том числе высокую температуру. Однако адекватно оценить тяжесть состояния ребенка и правильно подобрать лекарственные препараты в нужной дозировке сможет только врач. Важно строго соблюдать предписанные специалистом рекомендации.