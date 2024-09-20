«Не допускайте ошибок!». В России стартовала Неделя безопасности пациентов

Опасность № 1: возраст ребенка. Дети до года имеют склонность к стремительному развитию болезни и возникновению угрожающих жизни состояний. Детей данной возрастной группы лечить самостоятельно категорически нельзя.

Опасность № 2: неправильно подобранные лекарства. Препарат может не оправдать ваших надежд и, в лучшем случае, просто не поможет ребенку, в худшем — вызовет побочные эффекты, интоксикацию, сильнейшую аллергическую реакцию и другие расстройства. Некоторые препараты не сочетаются между собой, их комбинации недопустимы.

Опасность № 3: неверно рассчитанная дозировка. Сложно самостоятельно подобрать правильную дозу лекарства, особенно при лечении ребенка. Существует множество нюансов, различных лекарственных форм. Например, одни препараты рассчитывают по весу, другие — по возрасту. Неверная дозировка может привести к серьезным последствиям вплоть до отравления.

Опасность № 4: бесконтрольный прием антибиотиков. При неправильном применении возбудитель может выработать устойчивость к лекарственному препарату. Регулярный прием антибиотиков нередко приводит к гибели нормальной микрофлоры кишечника, в результате — развивается дисбактериоз.