tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 08:50

Published 20 сентября, 08:50

Modified 20 сентября, 08:52

Updated 20 сентября, 08:52

«Не допускайте ошибок!». В России стартовала Неделя безопасности пациентов

«Не допускайте ошибок!». В России стартовала Неделя безопасности пациентов

20 сентября 2024, 08:50
Фото: 1MI
Неделя безопасности пациентов проводится в России Минздравом РФ в честь Всемирного дня безопасности пациентов.

Всемирный день безопасности пациентов отмечается ежегодно. На этот раз он проходит под лозунгом: «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!». День служит поводом повысить осведомленность населения и укрепить сотрудничество между пациентами, медицинскими работниками, политиками и лидерами здравоохранения в интересах повышения безопасности получателей медицинской помощи.

Безопасность пациентов в детских медицинских учреждениях — это комплекс мероприятий и практик, направленных на защиту детей от медицинских ошибок, инфекций и других рисков во время лечения.

Безопасность пациентов включает в себя несколько ключевых аспектов:

  • Правильную диагностику и лечение. Обеспечение верной диагностики и назначения соответствующего лечения с учетом возрастных и физиологических особенностей детей. В настоящее время в арсенале медиков появились современные технологии и оборудование.
  • Инфекционный контроль. Сюда относится применение мер по предотвращению инфекций, таких как мытье рук, использование стерильных инструментов и соблюдение протоколов дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты.
  • Безопасная среда. Создание комфортной и безопасной обстановки в стационарах и поликлиниках, включая защиту от падений, травм и других опасностей.
  • Командная работа. Слаженная работа медицинского персонала, включая врачей, медсестер и других специалистов, для обеспечения комплексного ухода за маленькими пациентами.
  • Мониторинг и оценка. Постоянный мониторинг безопасности пациентов, а также анализ обращений и инцидентов для выявления и устранения недостатков в системе.
Важной задачей руководства и персонала медицинского учреждения является обеспечение безопасности и комфорта пациентов во время лечения, особенно, когда речь идет о детях, это всегда требует внимательного подхода всех участников лечебного процесса. Постоянно ведется работа по инфекционному контролю в структурных подразделениях. Для обеспечения безопасной вакцинации детей оборудованы и лицензированы специальные кабинеты, — рассказала главная медицинская сестра детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Соколова.

Часто случается, что при появлении первых признаков какого-либо заболевания у ребенка, многие родители не торопятся вызывать врача или обращаться в поликлинику. Они уверены, что с простудой, кашлем или ОРВИ можно справиться самостоятельно, пользуясь домашней аптечкой, и совершенно не задумываются, к чему это может привести.

Важно помнить, что не существует «безобидных» лекарственных средств!

Опасность № 1: возраст ребенка. Дети до года имеют склонность к стремительному развитию болезни и возникновению угрожающих жизни состояний. Детей данной возрастной группы лечить самостоятельно категорически нельзя.
Опасность № 2: неправильно подобранные лекарства. Препарат может не оправдать ваших надежд и, в лучшем случае, просто не поможет ребенку, в худшем — вызовет побочные эффекты, интоксикацию, сильнейшую аллергическую реакцию и другие расстройства. Некоторые препараты не сочетаются между собой, их комбинации недопустимы.
Опасность № 3: неверно рассчитанная дозировка. Сложно самостоятельно подобрать правильную дозу лекарства, особенно при лечении ребенка. Существует множество нюансов, различных лекарственных форм. Например, одни препараты рассчитывают по весу, другие — по возрасту. Неверная дозировка может привести к серьезным последствиям вплоть до отравления.
Опасность № 4: бесконтрольный прием антибиотиков. При неправильном применении возбудитель может выработать устойчивость к лекарственному препарату. Регулярный прием антибиотиков нередко приводит к гибели нормальной микрофлоры кишечника, в результате — развивается дисбактериоз.

Если ребенок заболел, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений, требующих госпитализации.

Некоторые заболевания имеют схожие симптомы, в том числе высокую температуру. Однако адекватно оценить тяжесть состояния ребенка и правильно подобрать лекарственные препараты в нужной дозировке сможет только врач. Важно строго соблюдать предписанные специалистом рекомендации.

Время на здоровье. Что такое диспансеризация и зачем ее проходить
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Лечение#Детская поликлиника#Врач#Профилактика#Минздрав#Госпитализация#Детская городская больница#Медицинская помощь#Детский врач#Детское здоровье#Диагностика#Антибиотики
Подпишитесь
Популярное