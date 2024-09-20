Не опять, а снова: в Екатеринбурге подорожал бензин

Posted 20 сентября, 10:09
Published 20 сентября, 10:09
Modified 20 сентября, 10:11
Updated 20 сентября, 10:11
Подорожание топлива наблюдается уже второй раз за сентябрь. 13 сентября рост был незначительным.
На некоторых АЗС 95-й бензин подорожал на 2,25 рубля — до 65,5 за литр. Но на большинстве заправок города средняя стоимость бензина этой марки колеблется в пределах 57 рублей, пишет Е1.
Рост 92-го бензина выглядит не так пугающе по сравнению с 95-м. Он вырос в цене на в среднем на 50 копеек.
98-й и 100-й подорожали на 1 и 2 рубля соответственно.
Напомним, что помимо топлива для автомобилей, дорожают и сами автомобили. С 1 октября они вырастут в цене на 15%.