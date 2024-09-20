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Posted 20 сентября, 10:09

Published 20 сентября, 10:09

Modified 20 сентября, 10:11

Updated 20 сентября, 10:11

В Екатеринбурге выросли цены на 95-й бензин

Не опять, а снова: в Екатеринбурге подорожал бензин

20 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выросли цены на 95-й бензин

На некоторых заправках Екатеринбурга 95-й бензин подскочил в цене на 2,25 рубля.

Подорожание топлива наблюдается уже второй раз за сентябрь. 13 сентября рост был незначительным.

На некоторых АЗС 95-й бензин подорожал на 2,25 рубля — до 65,5 за литр. Но на большинстве заправок города средняя стоимость бензина этой марки колеблется в пределах 57 рублей, пишет Е1.

Рост 92-го бензина выглядит не так пугающе по сравнению с 95-м. Он вырос в цене на в среднем на 50 копеек.

98-й и 100-й подорожали на 1 и 2 рубля соответственно.

Напомним, что помимо топлива для автомобилей, дорожают и сами автомобили. С 1 октября они вырастут в цене на 15%.

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