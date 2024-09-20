Неопознанный самолет заметили в небе жители Нижнего Тагила

Posted 20 сентября, 06:17
Published 20 сентября, 06:17
Modified 20 сентября, 06:19
Updated 20 сентября, 06:19
По словам очевидцев, самолет внешне напоминал кукурузник. Его заметили во второй половине дня, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 20 августа 2024 года над Вагонкой и Тагилстроем пролетал самолет, принадлежавший Минобороны. Судно проводило аэрофотосъемку территории над Уралвагонзаводом. Он совершил вылет из аэропорта Кольцово.
По факту данного инцидента в транспортной прокуратуре проводилась проверка.