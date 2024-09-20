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Posted 20 сентября, 06:17

Published 20 сентября, 06:17

Modified 20 сентября, 06:19

Updated 20 сентября, 06:19

Неопознанный самолет заметили в небе жители Нижнего Тагила

Неопознанный самолет заметили в небе жители Нижнего Тагила

20 сентября 2024, 06:17
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Жители поселка Монзино в Нижнем Тагиле заметили в небе неизвестный самолет. Лайнер пролетал 19 сентября 2024 года.

По словам очевидцев, самолет внешне напоминал кукурузник. Его заметили во второй половине дня, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 20 августа 2024 года над Вагонкой и Тагилстроем пролетал самолет, принадлежавший Минобороны. Судно проводило аэрофотосъемку территории над Уралвагонзаводом. Он совершил вылет из аэропорта Кольцово.

По факту данного инцидента в транспортной прокуратуре проводилась проверка.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Небо#Самолет#Поселок#Екатеринбург#Горожане#Воздушное судно#Местные жители
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