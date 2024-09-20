Новые авто, доступность дорог, ремонт старейшей поликлиники и самолет над Тагилом

Posted 20 сентября, 17:41
Published 20 сентября, 17:41
Modified 20 сентября, 17:43
Updated 20 сентября, 17:43
Новые автомобили получили администрации Усть-Уткинска, Черноисточинска, а также «Центр обслуживания зданий и помещений». Машины помогут сотрудникам ведомств более качественно выполнять свою работу и оперативно реагировать на неотложные ситуации.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил доступность городских дорог для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с инвалидом-колясочником Николаем Щетининым он прошелся по городу и оценил ситуацию. Сопровождавший мэра мужчина подтвердил, что за последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону.
Детскую поликлинику, здание которой было построено еще в 1937 году, ремонтируют в Нижнем Тагиле. Лечебное учреждение будет полностью перестроено: от прежнего здания оставят лишь несущие стены. Работы в поликлинике, которую посещают 7000 детей, завершатся в 2025 году.
Очередной неопознанный самолет заметили в небе над Нижним Тагилом. Странный борт увидели жители поселка Монзино. Лайнер сильно напоминал «кукурузник», но был без опознавательных знаков. За последний месяц это уже второе подобное происшествие.
Некоторые школьники Екатеринбурга не попали в профильные классы, так как их не предупредили о необходимости сдавать определенные предметы. Но теперь в классах наблюдается недокомплект в 200 человек. В департаменте образования города уже пообещали впредь лучше заниматься информационной работой.