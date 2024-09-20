Новые авто, доступность дорог, ремонт старейшей поликлиники и самолет над Тагилом

Некоторые школьники Екатеринбурга не попали в профильные классы, так как их не предупредили о необходимости сдавать определенные предметы. Но теперь в классах наблюдается недокомплект в 200 человек. В департаменте образования города уже пообещали впредь лучше заниматься информационной работой.