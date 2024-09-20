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Posted 20 сентября, 17:41

Published 20 сентября, 17:41

Modified 20 сентября, 17:43

Updated 20 сентября, 17:43

Новые авто, доступность дорог, ремонт старейшей поликлиники и самолет над Тагилом

Новые авто, доступность дорог, ремонт старейшей поликлиники и самолет над Тагилом

20 сентября 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле муниципальные службы получили новые авто. В городе проверили доступность дорог для людей с ОВЗ. Продолжается ремонт старейшей поликлиники Тагила. Над городом вновь кружил неопознанный самолет. В Екатеринбурге остались свободные места в 10 классы. Подводим итоги за 20 сентября.

Новые автомобили получили администрации Усть-Уткинска, Черноисточинска, а также «Центр обслуживания зданий и помещений». Машины помогут сотрудникам ведомств более качественно выполнять свою работу и оперативно реагировать на неотложные ситуации.

В Нижнем Тагиле несколько сел и социальных служб получили новые авто
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил доступность городских дорог для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с инвалидом-колясочником Николаем Щетининым он прошелся по городу и оценил ситуацию. Сопровождавший мэра мужчина подтвердил, что за последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону.

В Нижнем Тагиле проверили доступность дорог для инвалидов
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Детскую поликлинику, здание которой было построено еще в 1937 году, ремонтируют в Нижнем Тагиле. Лечебное учреждение будет полностью перестроено: от прежнего здания оставят лишь несущие стены. Работы в поликлинике, которую посещают 7000 детей, завершатся в 2025 году.

В Нижнем Тагиле рассказали о ходе ремонта старейшей поликлиники города
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Очередной неопознанный самолет заметили в небе над Нижним Тагилом. Странный борт увидели жители поселка Монзино. Лайнер сильно напоминал «кукурузник», но был без опознавательных знаков. За последний месяц это уже второе подобное происшествие.

Неопознанный самолет заметили в небе жители Нижнего Тагила
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Некоторые школьники Екатеринбурга не попали в профильные классы, так как их не предупредили о необходимости сдавать определенные предметы. Но теперь в классах наблюдается недокомплект в 200 человек. В департаменте образования города уже пообещали впредь лучше заниматься информационной работой.

В Екатеринбурге остались свободные места в 10 классы
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