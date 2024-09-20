tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 14:06

Published 20 сентября, 14:06

Modified 20 сентября, 14:08

Updated 20 сентября, 14:08

Эксперт Жукова рассказала о волшебных свойствах дегтярного мыла

Очистит раковину и отстирает грязь: это волшебное мыло должно быть в каждом доме

20 сентября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Жукова рассказала о волшебных свойствах дегтярного мыла

Сюжет
Дом и сад
В магазинах России в продаже можно найти разные виды мыла. Многие предпочитает душистые и дорогие брусочки, которые создают особую атмосферу уюта в доме. Но опытные хозяйки знают, какое на самом деле мыло должно быть в каждой ванной.

Дегтярное мыло — это натуральный продукт, известный своими антисептическими и противовоспалительными свойствами. А еще оно отлично справляются практически с любыми, даже самыми стойкими загрязнениями на одежде, а также чистит сантехнику. Эксперт по домоводству, автор тематического YouTube-канала Марина Жукова рассказала, почему она всегда покупает дегтярное мыло с большим запасом.

Если смешать щавелевую кислоту, купленную в хозяйственном магазине, с дегтярным мылом, получится идеальное мощное средство для чистки и дезинфекции очень грязной сантехники — намного эффективнее любого «утенка», — говорит Марина Жукова.

Щавелевую кислоту необходимо насыпать прямо в раковину и смешать с дегтярным мылом до консистенции пасты. Приступать к чистке можно сразу же — даже замачивание не потребуется. Грязь, ржавчина и известковый налет отходят просто на глазах — раковина, унитаз и ванна блестят и сияют.

Дегтярное мыло можно добавлять прямо в барабан стиральной машиныДегтярное мыло можно добавлять прямо в барабан стиральной машины
Дегтярное мыло можно добавлять прямо в барабан стиральной машины. Фото: Изображение Midjourney

Дегтярное мыло отлично подходит для стирки. Налейте в теплую воду жидкого мыла или потрите на терке брусочек, растворите, чтобы получилась пена, и замочите белье. Например, в дегтярном мыле очень хорошо стирать носки. Оно не только отлично отстирывает пятки, но и является отличной профилактикой грибковых заболеваний.

Подходит дегтярное мыло и для машинной стирки: натрите его в специальный отсек для порошка или прямо в барабан с одеждой. Можно использовать также жидкую форму. Выберите умеренный режим стирки (30–40 градусов), чтобы избежать порчи деликатных тканей. Для нейтрализации запаха дегтя можно добавить немного уксуса или кондиционера для белья в отсек для ополаскивателя.

Ранее эксперты дали советы, как избавиться от неприятного запаха из раковины.

Унитаз снова будет выглядеть опрятно: как убрать даже застарелый мочевой камень
Узнать подробнее
Читайте также:
Вместо тетради писал на рубашке: с этими лайфхаками чернила отстираете в два счетаЭти вещи стираю только в горячей воде, и вот почему: лайфхаки от владельца прачечнойЖирные пятна с кухонных полотенец убираю за полчаса: руками тереть не нужно
#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Мыло#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное