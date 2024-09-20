Очистит раковину и отстирает грязь: это волшебное мыло должно быть в каждом доме

Posted 20 сентября, 14:06
Published 20 сентября, 14:06
Modified 20 сентября, 14:08
Updated 20 сентября, 14:08
Дегтярное мыло — это натуральный продукт, известный своими антисептическими и противовоспалительными свойствами. А еще оно отлично справляются практически с любыми, даже самыми стойкими загрязнениями на одежде, а также чистит сантехнику. Эксперт по домоводству, автор тематического YouTube-канала Марина Жукова рассказала, почему она всегда покупает дегтярное мыло с большим запасом.
Если смешать щавелевую кислоту, купленную в хозяйственном магазине, с дегтярным мылом, получится идеальное мощное средство для чистки и дезинфекции очень грязной сантехники — намного эффективнее любого «утенка», — говорит Марина Жукова.
Щавелевую кислоту необходимо насыпать прямо в раковину и смешать с дегтярным мылом до консистенции пасты. Приступать к чистке можно сразу же — даже замачивание не потребуется. Грязь, ржавчина и известковый налет отходят просто на глазах — раковина, унитаз и ванна блестят и сияют.
Дегтярное мыло отлично подходит для стирки. Налейте в теплую воду жидкого мыла или потрите на терке брусочек, растворите, чтобы получилась пена, и замочите белье. Например, в дегтярном мыле очень хорошо стирать носки. Оно не только отлично отстирывает пятки, но и является отличной профилактикой грибковых заболеваний.
Подходит дегтярное мыло и для машинной стирки: натрите его в специальный отсек для порошка или прямо в барабан с одеждой. Можно использовать также жидкую форму. Выберите умеренный режим стирки (30–40 градусов), чтобы избежать порчи деликатных тканей. Для нейтрализации запаха дегтя можно добавить немного уксуса или кондиционера для белья в отсек для ополаскивателя.
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