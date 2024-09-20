Очистит раковину и отстирает грязь: это волшебное мыло должно быть в каждом доме

Подходит дегтярное мыло и для машинной стирки: натрите его в специальный отсек для порошка или прямо в барабан с одеждой. Можно использовать также жидкую форму. Выберите умеренный режим стирки (30–40 градусов), чтобы избежать порчи деликатных тканей. Для нейтрализации запаха дегтя можно добавить немного уксуса или кондиционера для белья в отсек для ополаскивателя.