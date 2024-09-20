Пятна от красного вина не испортят ваш образ: вывести можно без химчистки

Посыпьте мокрое пятно обильным количеством соли. Соль впитает часть вина и упростит стирку. Оставьте так на несколько минут, затем аккуратно смахните соль. Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста, и нанесите на пятно. Оставьте на несколько часов, затем смойте. Далее постирайте рубашку или блузку в теплой, но не горячей воде.