Пятна от красного вина не испортят ваш образ: вывести можно без химчистки

Posted 20 сентября, 15:08
Published 20 сентября, 15:08
Modified 20 сентября, 15:10
Updated 20 сентября, 15:10
Вино содержит органические соединения — танины, а также пигменты антоцианы, придающие напитку его насыщенный красный цвет. Они обладают высокой способностью связываться с волокнами ткани, что мешает удалению пятен. Кроме того, красное вино имеет высокую кислотность, что только закрепляет красящие пигменты на ткани.
Для удаления пятен от красного вина рекомендуется действовать быстро: промокните пятно, чтобы убрать избыточное вино, не трите, чтобы жидкость не проникала глубже в ткань, и сразу же используйте один из приведенных ниже способов выведения пятна.
Посыпьте мокрое пятно обильным количеством соли. Соль впитает часть вина и упростит стирку. Оставьте так на несколько минут, затем аккуратно смахните соль. Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста, и нанесите на пятно. Оставьте на несколько часов, затем смойте. Далее постирайте рубашку или блузку в теплой, но не горячей воде.
Уникальный способ, который подходит практически всех видов ткани. Очистить таким способом можно даже обивку дивана.
Одну часть водки вводят в емкость с тремя частями глицерина, размешивают и наносят на пятно. Через четверть часа нужно смыть смесь и оценить результат, — рекомендуют эксперты «Белновости».
Нужно взять одну часть обычного столового уксуса и смешать его с таким же количеством жидкого мыла или геля для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно и оставьте на 5-10 минут. Прополощите ткань в прохладной воде, а затем постирайте.
При необходимости обратитесь в химчистку, если пятно все еще остается или если ткань деликатная и требует профессиональной обработки.
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Источник: belnovosti.by