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Posted 20 сентября, 15:08

Published 20 сентября, 15:08

Modified 20 сентября, 15:10

Updated 20 сентября, 15:10

Пятна от красного вина не испортят ваш образ: вывести можно без химчистки

Пятна от красного вина не испортят ваш образ: вывести можно без химчистки

20 сентября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Пятна от вина трудно удалить из-за стойкости красящего пигмента. Некоторые даже не пытаются отстирать их, а сразу несут испорченную вещь в химчистку и платят большие деньги. Но, оказывается, справиться с пятнами можно дома и практически бесплатно.

Вино содержит органические соединения — танины, а также пигменты антоцианы, придающие напитку его насыщенный красный цвет. Они обладают высокой способностью связываться с волокнами ткани, что мешает удалению пятен. Кроме того, красное вино имеет высокую кислотность, что только закрепляет красящие пигменты на ткани.

Для удаления пятен от красного вина рекомендуется действовать быстро: промокните пятно, чтобы убрать избыточное вино, не трите, чтобы жидкость не проникала глубже в ткань, и сразу же используйте один из приведенных ниже способов выведения пятна.

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Соль и сода

Посыпьте мокрое пятно обильным количеством соли. Соль впитает часть вина и упростит стирку. Оставьте так на несколько минут, затем аккуратно смахните соль. Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста, и нанесите на пятно. Оставьте на несколько часов, затем смойте. Далее постирайте рубашку или блузку в теплой, но не горячей воде.

Водка с глицерином

Уникальный способ, который подходит практически всех видов ткани. Очистить таким способом можно даже обивку дивана.

Одну часть водки вводят в емкость с тремя частями глицерина, размешивают и наносят на пятно. Через четверть часа нужно смыть смесь и оценить результат, — рекомендуют эксперты «Белновости».

Уксус и мыло

Нужно взять одну часть обычного столового уксуса и смешать его с таким же количеством жидкого мыла или геля для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно и оставьте на 5-10 минут. Прополощите ткань в прохладной воде, а затем постирайте.

При необходимости обратитесь в химчистку, если пятно все еще остается или если ткань деликатная и требует профессиональной обработки.

Ранее эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала о полезных свойствах дегтярного мыла и о том, в каких ситуациях его можно использовать.

Источник: belnovosti.by

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