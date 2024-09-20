Раствор должен быть ярким: как осенью обработать марганцовкой землю после фитофторы

Posted 20 сентября, 10:37
Published 20 сентября, 10:37
Modified 20 сентября, 10:39
Updated 20 сентября, 10:39
Инфекции, которые часто поражают такие огородные культуры, как помидоры и картофель, устойчивы к низким температурам. Поэтому надеяться на то, что земля самоочистится во время зимних холодов, не стоит. Бороться с грибками нужно здесь и сейчас, и делать это нужно с помощью горячего раствора марганцовки. Советы дает блогер, агроном компании «Семена Алтая» Виктория Карелина.
Обрабатывать грядки, где росли пораженные грибковыми заболеваниями растения, нужно без перекопки, предупреждает эксперт. Все дело в том, что на данный момент основная часть микроорганизмов концентрируется в верхнем слое и на поверхности. Если грунт перекопать, то они просто уйдут в глубокие слои, решить проблему соответственно не получится.
Необходимо высыпать пакетик марганцовки в ведро горячей воды (10 граммов препарата на 10 литров воды). Вода при этом должна быть очень горячей, температура должна быть не менее 80 градусов.
Раствор должен быть ярким-ярким, чтобы марганцовка максимально проявила свои бактерицидные свойства, — говорит Виктория Карелина.
Растворять и перемешивать марганцовку лучше в ковшике. Когда она полностью растворится, необходимо перелить раствор в ведро. После этого проливаем почву — ведра должно хватить на одну среднюю грядку. Обработанную грядку после этого накрывают полиэтиленовой пленкой, которая должна плотно прилегать к земле. Чтобы пленку не унес ветер, можно придавить ее камнями и поленьями. Так грунт будет медленнее остывать и процесс будет более эффективным.
Прокаливание почвы — это самый действенный метод против большинства микроорганизмов. <…> Высокая температура не только будет уничтожать вредные микроорганизмы в почве, но при этом еще обезвреживать семена сорных растений, которые туда могли попасть. И плюс будет уничтожать насекомых-вредителей, — советует Виктория Карелина.
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