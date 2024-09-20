Раствор должен быть ярким: как осенью обработать марганцовкой землю после фитофторы

Растворять и перемешивать марганцовку лучше в ковшике. Когда она полностью растворится, необходимо перелить раствор в ведро. После этого проливаем почву — ведра должно хватить на одну среднюю грядку. Обработанную грядку после этого накрывают полиэтиленовой пленкой, которая должна плотно прилегать к земле. Чтобы пленку не унес ветер, можно придавить ее камнями и поленьями. Так грунт будет медленнее остывать и процесс будет более эффективным.