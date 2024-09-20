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Posted 20 сентября, 11:13

Published 20 сентября, 11:13

Modified 20 сентября, 11:15

Updated 20 сентября, 11:15

Самолет рейса «Благовещенск — Москва» сел в Кольцово

Самолет рейса «Благовещенск — Москва» сел в Кольцово

20 сентября 2024, 11:13
Фото: 1MI
Самолет рейса «Благовещенск — Москва» компании «Уральские авиалинии» приземлился в аэропорту Кольцово. Срочная посадка произошла 20 сентября 2024 года.

Известно, что данное приземление было запланированным. Борт сделал посадку для дозаправки, а также в связи с сильным ветром, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

После заправки и улучшения погодных условий транспорт продолжит маршрут.

Напомним, самолет, летевший из Тюмени в Махачкалу, внезапно приземлился в екатеринбургском аэропорту. Инцидент произошел из-за технической неполадки в гидросистеме.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Посадка#Екатеринбург#Приземление
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