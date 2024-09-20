Самолет рейса «Благовещенск — Москва» сел в Кольцово

Posted 20 сентября, 11:13
Published 20 сентября, 11:13
Modified 20 сентября, 11:15
Updated 20 сентября, 11:15
Известно, что данное приземление было запланированным. Борт сделал посадку для дозаправки, а также в связи с сильным ветром, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
После заправки и улучшения погодных условий транспорт продолжит маршрут.
Напомним, самолет, летевший из Тюмени в Махачкалу, внезапно приземлился в екатеринбургском аэропорту. Инцидент произошел из-за технической неполадки в гидросистеме.