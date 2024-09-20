Собрали 120 мешков мусора: в Тагиле прошел второй плоггинг-забег в Валегином бору

Posted 20 сентября, 13:12
Published 20 сентября, 13:12
Modified 20 сентября, 13:14
Updated 20 сентября, 13:14
Экособытие уже второй год подряд проходит в Валегином Бору. Цель мероприятия — очистить выбранную локацию от мусора, который выбрасывают нерадивые горожане.
Мы используем такой необычный формат для того, чтобы разнообразить простые субботники. Плоггинг — это сбор отходов в совокупности с пробежкой. Команда, быстрее всего собравшая наибольшее количество отходов, займет первое место. В мероприятии участвуют наши социальные и экологические партнеры, а также городская служба экологической безопасности, — рассказала TagilCity.ru руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Неизменно организаторами и участниками плоггинг-забега становятся воспитанники станции юных натуралистов.
Сегодня мы участвуем в мероприятии с двумя классами из школы №75/42. Мы ежегодно присоединяемся к субботникам и другим экологическим событиям. Очень многое проводим сами. Для детей это замечательная традиция. Пусть мы не соберем все отходы, но зато покажем школьникам, что мусорить плохо: самим же потом приходится убирать. Еще плюс в том, что мероприятие проходит на природе, это и свежий воздух, это и возможность сплотить коллектив, — пояснила методист станции натуралистов Ольга Семенова.
10 команд взрослых и детей активно собирали брошенные пластик, стекло и бумагу.
Второй год принимает участие в различных субботниках. Прибирались и на территории сада Кузьмы Рудого, в городских парках. Такие мероприятия делают природу чище, чистота — это всегда приятно. Если ты сам прибираешь мусор, ты уже не будешь его бросать, ценишь труд свой и тех, кто делает Нижний Тагил чище, — поделились мнением воспитанницы Горсюн.
Весь собранный мусор, а именно 120 мешков размером более 100 литров, был перенесен через реку Ежовка и уложен в бункер. После окончания забега весь «улов» вывез региональный оператор.
Благодарим всех участников мероприятия. Мы делаем все для того, чтобы каждое экособытие несло пользу не только городу, обществу, но и становилось праздником для всех участников. Будем и дальше проводить субботники, плоггинг-забеги, в том числе сохраним чистоту Валегиного бора, — подчеркнул генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Ранее в Нижнем Тагиле в честь Дня реки Тагил прошел субботник, где школьники очищали набережную. В рамках мероприятия участники собрали более 50 мешков с отходами.