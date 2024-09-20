Специалист: в защите от спам-звонков поможет подключение виртуального помощника

Posted 20 сентября, 10:33
Published 20 сентября, 10:33
Modified 20 сентября, 10:33
Updated 20 сентября, 10:33
Кроме того, по его словам, чтобы не попасть в базы мошенников, необходимо быть осторожными с личной информацией, пишет RT.
«Включите блокировку спама от оператора. У каждого оператора есть различные услуги по блокировке нежелательных звонков и сообщений. Это может быть „Антиспам“, „Защитник“ и другие функции. Уточните у своего оператора конкретные функции и активируйте их», — посоветовал он.
Также эксперт порекомендовал установить антиспам-приложения и подключить виртуального ассистента.
«В онлайн-мессенджерах запретите звонки с неизвестных номеров. Оставьте возможность звонить вам только с контактов из вашей телефонной книжки», — добавил специалист.
Чтобы не попасть в базы мошенников, по мнению Силаева, необходимо быть осторожными с личной информацией.
«Никогда не делитесь своими личными данными по телефону или через зарубежную электронную почту. Настройте приватность своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к вашей личной информации. Устанавливайте приложения и расширения только из проверенных источников и читайте отзывы других пользователей», — добавил собеседник RT.
Также, по его словам, не стоит использовать общедоступные Wi-Fi-сети для важных операций.
«Избегайте ввода конфиденциальной информации при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Проверяйте сайты перед покупками. Убедитесь, что сайт защищён (начинается с „https://») и имеет хорошие отзывы, перед вводом вашей информации. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию“, — заключил Силаев.