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Posted 20 сентября, 10:33

Published 20 сентября, 10:33

Modified 20 сентября, 10:33

Updated 20 сентября, 10:33

Специалист: в защите от спам-звонков поможет подключение виртуального помощника

20 сентября 2024, 10:33
Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, порекомендовал в беседе с RT установить антиспам приложения и подключить виртуального ассистента для защиты от спам-звонков.

Кроме того, по его словам, чтобы не попасть в базы мошенников, необходимо быть осторожными с личной информацией, пишет RT.

«Включите блокировку спама от оператора. У каждого оператора есть различные услуги по блокировке нежелательных звонков и сообщений. Это может быть „Антиспам“, „Защитник“ и другие функции. Уточните у своего оператора конкретные функции и активируйте их», — посоветовал он.

Также эксперт порекомендовал установить антиспам-приложения и подключить виртуального ассистента.

«В онлайн-мессенджерах запретите звонки с неизвестных номеров. Оставьте возможность звонить вам только с контактов из вашей телефонной книжки», — добавил специалист.

Чтобы не попасть в базы мошенников, по мнению Силаева, необходимо быть осторожными с личной информацией.

«Никогда не делитесь своими личными данными по телефону или через зарубежную электронную почту. Настройте приватность своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к вашей личной информации. Устанавливайте приложения и расширения только из проверенных источников и читайте отзывы других пользователей», — добавил собеседник RT.

Также, по его словам, не стоит использовать общедоступные Wi-Fi-сети для важных операций.

«Избегайте ввода конфиденциальной информации при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Проверяйте сайты перед покупками. Убедитесь, что сайт защищён (начинается с „https://») и имеет хорошие отзывы, перед вводом вашей информации. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию“, — заключил Силаев.

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