Специалист: в защите от спам-звонков поможет подключение виртуального помощника

«Включите блокировку спама от оператора. У каждого оператора есть различные услуги по блокировке нежелательных звонков и сообщений. Это может быть „Антиспам“, „Защитник“ и другие функции. Уточните у своего оператора конкретные функции и активируйте их», — посоветовал он.