Свердловская область первой открыла сеть дистанционного лечения пациентов

Также в медучреждение приехала делегация скорой помощи из Уфы, чтобы перенять у уральских коллег опыт в дистанционной помощи людям. Сейчас в уральском регионе находятся в эксплуатации пять телеПСО. Еще две системы будут оборудованы в Сухом Логе и Реже.