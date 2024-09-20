Свердловская область первой открыла сеть дистанционного лечения пациентов

Posted 20 сентября, 07:12
Published 20 сентября, 07:12
Modified 20 сентября, 07:14
Updated 20 сентября, 07:14
Данное новшество было запатентовано для дистанционного лечения пациентов, которые перенесли инсульт. Метод внедрили в нескольких сибирских и дальневосточных регионах, рассказали в СОКБ №1.
Также в медучреждение приехала делегация скорой помощи из Уфы, чтобы перенять у уральских коллег опыт в дистанционной помощи людям. Сейчас в уральском регионе находятся в эксплуатации пять телеПСО. Еще две системы будут оборудованы в Сухом Логе и Реже.
Напомним, врачи СОКБ с помощью аппарата ЭКМО спасли новорожденного ребенка, родившегося с пневмонией.