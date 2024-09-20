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Posted 20 сентября, 07:12

Published 20 сентября, 07:12

Modified 20 сентября, 07:14

Updated 20 сентября, 07:14

Свердловская область первой открыла сеть дистанционного лечения пациентов

Свердловская область первой открыла сеть дистанционного лечения пациентов

20 сентября 2024, 07:12
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Сотрудники областной больницы №1 Свердловской области стали первыми в РФ, кто развернул сеть телеПСО, которая помогает дистанционно оказывать помощь пациентам.

Данное новшество было запатентовано для дистанционного лечения пациентов, которые перенесли инсульт. Метод внедрили в нескольких сибирских и дальневосточных регионах, рассказали в СОКБ №1.

Также в медучреждение приехала делегация скорой помощи из Уфы, чтобы перенять у уральских коллег опыт в дистанционной помощи людям. Сейчас в уральском регионе находятся в эксплуатации пять телеПСО. Еще две системы будут оборудованы в Сухом Логе и Реже.

Напомним, врачи СОКБ с помощью аппарата ЭКМО спасли новорожденного ребенка, родившегося с пневмонией.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Помощь#Лечение#Медицина#Пациенты#Инновации#Инсульт#Сибирь#Екатеринбург
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