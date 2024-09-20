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Posted 20 сентября, 04:14

Published 20 сентября, 04:14

Modified 20 сентября, 04:16

Updated 20 сентября, 04:16

Тело мужчины найдено на улице в Екатеринбурге

Тело мужчины найдено на улице в Екатеринбурге

20 сентября 2024, 04:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины около многоэтажного дома. Инцидент произошел на улице Индустрии.

По словам очевидцев, труп обнаружили прохожие, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На место происшествия выехали сотрудники Следкома. В полиции выясняют личность найденного, рассказали Ура.ру в пресс-службе регионального СК.

Напомним, на Рассветной улице в Екатеринбурге был найден мертвым 50-летний местный житель. Его супругу вызвали в Следственный комитет. Обстоятельства его смерти в настоящий момент неизвестны.

В Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело
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