Тело мужчины найдено на улице в Екатеринбурге

Posted 20 сентября, 04:14
Published 20 сентября, 04:14
Modified 20 сентября, 04:16
Updated 20 сентября, 04:16
По словам очевидцев, труп обнаружили прохожие, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На место происшествия выехали сотрудники Следкома. В полиции выясняют личность найденного, рассказали Ура.ру в пресс-службе регионального СК.
Напомним, на Рассветной улице в Екатеринбурге был найден мертвым 50-летний местный житель. Его супругу вызвали в Следственный комитет. Обстоятельства его смерти в настоящий момент неизвестны.