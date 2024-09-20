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Posted 20 сентября, 11:30

Published 20 сентября, 11:30

Modified 20 сентября, 11:32

Updated 20 сентября, 11:32

Унитаз снова будет выглядеть опрятно: как убрать даже застарелый мочевой камень

Унитаз снова будет выглядеть опрятно: как убрать даже застарелый мочевой камень

20 сентября 2024, 11:30
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Мочевой камень в унитазе образуется из-за накопления минеральных отложений из кальция, магния и фосфатов. Жесткая вода только усугубляет проблему. Выглядит этот налет очень некрасиво, поэтому постараемся от него избавиться.

Для предотвращения образования мочевого камня рекомендуется регулярно чистить унитаз специальными средствами, использовать смягчители воды, если она в вашем районе избыточно жесткая, и промывать унитаз после каждого использования. Но что делать, если проблема уже есть?

Некрасивые отложения можно убрать несколькими способами, в том числе помогут подручные средства, которые есть в вашем доме. Прежде чем приступить к очистке унитаза, уберите воду из колена. Ее можно вычерпать с помощью небольшого пластикового стаканчика. Чистить унитаз необходимо в резиновых перчатках, а при работе с уксусной эссенцией не будет лишним и респиратор.

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Один из самых эффективных способов против налета в унитазе — таблетки для посудомоечной машины в сочетании с лимонной кислотой. В 700 миллилитрах воды необходимо растворить две таблетки и 30 граммов порошка. Полученный состав обильно нанесите на поверхности, которые необходимо обработать, примерно на час, а затем приступайте к чистке. Делать это лучше жесткой губкой. Далее спустите воду в унитазе, а затем еще раз пройдите проблемные места. Мочевой камень растворится и отойдет.

Второй способ из разряда народных — паста из лимонной кислоты и горчичного порошка. Понадобится 2 столовые ложки того и другого средства. С помощью теплой воды приготовьте пасту — она должна быть очень густой. Смесь также наносится на час, а потом унитаз чистят мочалкой или ершиком.

Чтобы унитаз всегда выглядел идеально, его нужно чистить не реже раза в неделюЧтобы унитаз всегда выглядел идеально, его нужно чистить не реже раза в неделю
Чтобы унитаз всегда выглядел идеально, его нужно чистить не реже раза в неделю. Фото: 1MI

На самые старые, а потому особенно стойкие загрязнения хорошо действует смесь уксусной эссенции и геля для мытья посуды (жидкого мыла). Смешайте 150 граммов эссенции и 50 граммов геля, перемешайте и нанесите на унитаз на 30 минут. Далее чистим и смываем воду.

Некоторые клинеры рекомендуют такое средство, как обычный столовый уксус. Рецепт предельно прост: уксус наносится на стенки унитаза и оставляется для воздействия на 6-8 часов. Кислота глубоко проникают в поры мочевого камня, разрушая его изнутри. После этого он легко отойдет от стенок унитаза.

Ранее эксперт по домоводству Марина Жукова дала пошаговую инструкцию, как навести идеальную чистоту в доме за семь дней.

Источник: lifehacker.ru

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