Унитаз снова будет выглядеть опрятно: как убрать даже застарелый мочевой камень

Posted 20 сентября, 11:30
Published 20 сентября, 11:30
Modified 20 сентября, 11:32
Updated 20 сентября, 11:32
Для предотвращения образования мочевого камня рекомендуется регулярно чистить унитаз специальными средствами, использовать смягчители воды, если она в вашем районе избыточно жесткая, и промывать унитаз после каждого использования. Но что делать, если проблема уже есть?
Некрасивые отложения можно убрать несколькими способами, в том числе помогут подручные средства, которые есть в вашем доме. Прежде чем приступить к очистке унитаза, уберите воду из колена. Ее можно вычерпать с помощью небольшого пластикового стаканчика. Чистить унитаз необходимо в резиновых перчатках, а при работе с уксусной эссенцией не будет лишним и респиратор.
Один из самых эффективных способов против налета в унитазе — таблетки для посудомоечной машины в сочетании с лимонной кислотой. В 700 миллилитрах воды необходимо растворить две таблетки и 30 граммов порошка. Полученный состав обильно нанесите на поверхности, которые необходимо обработать, примерно на час, а затем приступайте к чистке. Делать это лучше жесткой губкой. Далее спустите воду в унитазе, а затем еще раз пройдите проблемные места. Мочевой камень растворится и отойдет.
Второй способ из разряда народных — паста из лимонной кислоты и горчичного порошка. Понадобится 2 столовые ложки того и другого средства. С помощью теплой воды приготовьте пасту — она должна быть очень густой. Смесь также наносится на час, а потом унитаз чистят мочалкой или ершиком.
На самые старые, а потому особенно стойкие загрязнения хорошо действует смесь уксусной эссенции и геля для мытья посуды (жидкого мыла). Смешайте 150 граммов эссенции и 50 граммов геля, перемешайте и нанесите на унитаз на 30 минут. Далее чистим и смываем воду.
Некоторые клинеры рекомендуют такое средство, как обычный столовый уксус. Рецепт предельно прост: уксус наносится на стенки унитаза и оставляется для воздействия на 6-8 часов. Кислота глубоко проникают в поры мочевого камня, разрушая его изнутри. После этого он легко отойдет от стенок унитаза.
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Источник: lifehacker.ru