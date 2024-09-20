Унитаз снова будет выглядеть опрятно: как убрать даже застарелый мочевой камень

Один из самых эффективных способов против налета в унитазе — таблетки для посудомоечной машины в сочетании с лимонной кислотой. В 700 миллилитрах воды необходимо растворить две таблетки и 30 граммов порошка. Полученный состав обильно нанесите на поверхности, которые необходимо обработать, примерно на час, а затем приступайте к чистке. Делать это лучше жесткой губкой. Далее спустите воду в унитазе, а затем еще раз пройдите проблемные места. Мочевой камень растворится и отойдет.