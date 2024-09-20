Уральский нарколог предложил ограничить продажу алкоголя до 21 года

Напомним, в Свердловской области стали дороже вино, пиво и водка. При этом стоимость коньяка стала ниже на 18 процентов. Также стали дешевле виски и шампанское. Аналитики рассказали, что местные жители, несмотря на подорожание, не стали меньше пить.