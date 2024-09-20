Уральский нарколог предложил ограничить продажу алкоголя до 21 года

Posted 20 сентября, 05:42
Published 20 сентября, 05:42
Modified 20 сентября, 05:44
Updated 20 сентября, 05:44
По словам Поддубного, возможен отсроченный эффект вступления в силу данного запрета. Так, в случае введения запрета покупать спиртные напитки уже не смогут дети, которые родятся в 2030 году, рассказал специалист в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург».
Напомним, в Свердловской области стали дороже вино, пиво и водка. При этом стоимость коньяка стала ниже на 18 процентов. Также стали дешевле виски и шампанское. Аналитики рассказали, что местные жители, несмотря на подорожание, не стали меньше пить.