В Асбесте поймали сына миллионера, который устроил потасовку с жертвами у клуба

Posted 20 сентября, 08:08
Published 20 сентября, 08:08
Modified 20 сентября, 08:11
Updated 20 сентября, 08:11
Telegram-канал Ural Mash сообщает, что Александр Никулин сдался полиции. Он прятался от правосудия почти две недели, Mash акцентирует внимание, что помогали ему в этом связи. 20 сентября ему должны избрать временную меру пресечения.
Напомним, что инцидент произошел 8 сентября. Сын местного миллионера Александр Никулин устроил драку с жертвами возле ночного клуба. Пострадал полицейский, а один из пострадавших отправился в реанимацию.
Отметим, что рецидивист был неоднократно судим за подобные преступления, но всегда выходил по УДО за хорошее поведение.
17 сентября стало известно о том, что не только Никулин любит устраивать потасовки в Асбесте. 17-летний подросток напал на 13-летнего школьника из-за прически. В своих соцсетях агрессор заявил, что если бы он знал о возрасте своего оппонента, то не стал бы к нему лезть.