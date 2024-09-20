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Posted 20 сентября, 08:08

Published 20 сентября, 08:08

Modified 20 сентября, 08:11

Updated 20 сентября, 08:11

В Асбесте поймали рецидивиста, который устроил массовую драку у клуба

В Асбесте поймали сына миллионера, который устроил потасовку с жертвами у клуба

20 сентября 2024, 08:08
Фото: 1MI.

В Асбесте поймали рецидивиста, который устроил массовую драку у клуба

В Асбесте поймали рецидивиста Александра Никулина, который устроил массовую драку у клуба. Он прятался от полиции 11 дней.

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что Александр Никулин сдался полиции. Он прятался от правосудия почти две недели, Mash акцентирует внимание, что помогали ему в этом связи. 20 сентября ему должны избрать временную меру пресечения.

Напомним, что инцидент произошел 8 сентября. Сын местного миллионера Александр Никулин устроил драку с жертвами возле ночного клуба. Пострадал полицейский, а один из пострадавших отправился в реанимацию.

Отметим, что рецидивист был неоднократно судим за подобные преступления, но всегда выходил по УДО за хорошее поведение.

17 сентября стало известно о том, что не только Никулин любит устраивать потасовки в Асбесте. 17-летний подросток напал на 13-летнего школьника из-за прически. В своих соцсетях агрессор заявил, что если бы он знал о возрасте своего оппонента, то не стал бы к нему лезть.

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