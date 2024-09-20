В Асбесте поймали сына миллионера, который устроил потасовку с жертвами у клуба

17 сентября стало известно о том, что не только Никулин любит устраивать потасовки в Асбесте. 17-летний подросток напал на 13-летнего школьника из-за прически. В своих соцсетях агрессор заявил, что если бы он знал о возрасте своего оппонента, то не стал бы к нему лезть.