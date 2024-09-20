В Екатеринбурге экс-защитника ХК «Автомобилист» обвинили в мошенничестве

Posted 20 сентября, 06:42
Published 20 сентября, 06:42
Modified 20 сентября, 06:44
Updated 20 сентября, 06:44
Один из свердловских хоккеистов хотел попасть в рязанскую команду, которая играет в высшей хоккейной лиге. Цена такого вопроса в современных реалиях оказалась достаточно дешевой — 100 тысяч рублей в кредит, пишет telegram-канал Ural Mash.
Пострадавшему пообещали, что деньги попали к нужному человеку, однако спустя несколько месяцев мошенник просто исчез.
Известно и о других пострадавших, которые также попались на эту уловку, хоккеисты написали заявление в прокуратуру.
Напомним, в Североуральске мошенники обманули 72-летнего пенсионера. Они предложили ему поменять счетчики на воду, но вместо этого украли почти 100 тысяч рублей.