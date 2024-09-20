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Posted 20 сентября, 06:42

Published 20 сентября, 06:42

Modified 20 сентября, 06:44

Updated 20 сентября, 06:44

В Екатеринбурге экс-защитника ХК «Автомобилист» обвинили в мошенничестве

В Екатеринбурге экс-защитника ХК «Автомобилист» обвинили в мошенничестве

20 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге экс-защитник ХК «Автомобилист» Влад Шишков обещал спортсменам помочь в продвижении по карьере за деньги, но, как и любой другой мошенник, после получения денег просто исчезал.

Один из свердловских хоккеистов хотел попасть в рязанскую команду, которая играет в высшей хоккейной лиге. Цена такого вопроса в современных реалиях оказалась достаточно дешевой — 100 тысяч рублей в кредит, пишет telegram-канал Ural Mash.

Пострадавшему пообещали, что деньги попали к нужному человеку, однако спустя несколько месяцев мошенник просто исчез.

Известно и о других пострадавших, которые также попались на эту уловку, хоккеисты написали заявление в прокуратуру.

Напомним, в Североуральске мошенники обманули 72-летнего пенсионера. Они предложили ему поменять счетчики на воду, но вместо этого украли почти 100 тысяч рублей.

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