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Posted 20 сентября, 12:33

Published 20 сентября, 12:33

Modified 20 сентября, 12:35

Updated 20 сентября, 12:35

В Екатеринбурге на Уралмаше обнаружено тело мужчины в странной позе

В Екатеринбурге на Уралмаше обнаружено тело мужчины в странной позе

20 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на улице Стахановской на лавочке лежит тело мертвого мужчины. При этом у него странная поза.

Мужчина скоропостижно скончался 20 сентября около 15:30 часов.

Скорую помощь и правоохранителей вызвали прохожие. Перед этим он выпивал с товарищем. Друг как только увидел полицию убежал.

В это время во дворе было много детей и все смотрели на труп до приезда медиков. Прибывшие врачи вызвали труповозку и накрыли тело.

У погибшего при себе были документы и три ножа — пишет «Злой Екатеринбург».

Ранее тело обнаженного мужчины найдено около дома в Екатеринбурге.

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