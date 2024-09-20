В Екатеринбурге на Уралмаше обнаружено тело мужчины в странной позе

Posted 20 сентября, 12:33
Published 20 сентября, 12:33
Modified 20 сентября, 12:35
Updated 20 сентября, 12:35
Мужчина скоропостижно скончался 20 сентября около 15:30 часов.
Скорую помощь и правоохранителей вызвали прохожие. Перед этим он выпивал с товарищем. Друг как только увидел полицию убежал.
В это время во дворе было много детей и все смотрели на труп до приезда медиков. Прибывшие врачи вызвали труповозку и накрыли тело.
У погибшего при себе были документы и три ножа — пишет «Злой Екатеринбург».
Ранее тело обнаженного мужчины найдено около дома в Екатеринбурге.