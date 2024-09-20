В Екатеринбурге начальник полиции задержал подозреваемого в убийстве

Сам инцидент произошел 16 сентября. Двое малознакомых мужчин распивали алкоголь и поссорились. Из-за этого обвиняемый взял нож и убил своего собутыльника, от чего тот скончался на месте, сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.