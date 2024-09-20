В Екатеринбурге начальник полиции задержал подозреваемого в убийстве

Posted 20 сентября, 13:28
Published 20 сентября, 13:28
Modified 20 сентября, 13:30
Updated 20 сентября, 13:30
Капитан полиции Рузиль Шагеев сам нашел квартиру обвиняемого и поймал его.
Сам инцидент произошел 16 сентября. Двое малознакомых мужчин распивали алкоголь и поссорились. Из-за этого обвиняемый взял нож и убил своего собутыльника, от чего тот скончался на месте, сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в СИЗО.
Напомним, что в Богдановиче местному алкоголику попался очень культурный грабитель. Сначала он с ним выпил, потом ограбил, а убегая, извинился, но его все равно задержала полиция.