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Posted 20 сентября, 13:28

Published 20 сентября, 13:28

Modified 20 сентября, 13:30

Updated 20 сентября, 13:30

В Екатеринбурге начальник полиции задержал подозреваемого в убийстве

В Екатеринбурге начальник полиции задержал подозреваемого в убийстве

20 сентября 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начальник 3-го отдела полиции Рузиль Шагеев задержал подозреваемого в убийстве мужчину.

Капитан полиции Рузиль Шагеев сам нашел квартиру обвиняемого и поймал его.

Сам инцидент произошел 16 сентября. Двое малознакомых мужчин распивали алкоголь и поссорились. Из-за этого обвиняемый взял нож и убил своего собутыльника, от чего тот скончался на месте, сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, что в Богдановиче местному алкоголику попался очень культурный грабитель. Сначала он с ним выпил, потом ограбил, а убегая, извинился, но его все равно задержала полиция.

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