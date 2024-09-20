В Екатеринбурге обнаружили тело 17-летнего студента на стройке

Posted 20 сентября, 07:47
Published 20 сентября, 07:47
Modified 20 сентября, 07:49
Updated 20 сентября, 07:49
Охранники нашли его труп, когда делали обход по всей стройплощадке на улице Азина, 16. В смартфоне погибшего обнаружили предсмертную записку, пишет Е1.
Юноша приехал в Екатеринбург из ХМАО, учился заочно на бухгалтера. Знакомые отзываются о нем только хорошо, они отмечают, что у парня были проблемы в отношениях, о самоубийстве никогда не говорил.
Журналисты связались с СК РФ, где им сказали, что рассматривают версию о доведении до самоубийства.
13 сентября стало известно о погибшем 25-летнем мужчине. Его нашли в своей квартире, рядом лежало ружье.