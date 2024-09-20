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Posted 20 сентября, 07:47

Published 20 сентября, 07:47

Modified 20 сентября, 07:49

Updated 20 сентября, 07:49

В Екатеринбурге обнаружили тело 17-летнего студента на стройке

В Екатеринбурге обнаружили тело 17-летнего студента на стройке

20 сентября 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на стройке по улице Азина нашли бездыханное тело 17-летнего молодого человека из Тюмени.

Охранники нашли его труп, когда делали обход по всей стройплощадке на улице Азина, 16. В смартфоне погибшего обнаружили предсмертную записку, пишет Е1.

Юноша приехал в Екатеринбург из ХМАО, учился заочно на бухгалтера. Знакомые отзываются о нем только хорошо, они отмечают, что у парня были проблемы в отношениях, о самоубийстве никогда не говорил.

Журналисты связались с СК РФ, где им сказали, что рассматривают версию о доведении до самоубийства.

13 сентября стало известно о погибшем 25-летнем мужчине. Его нашли в своей квартире, рядом лежало ружье.

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