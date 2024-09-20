В Екатеринбурге остались свободные места в 10 классы

Posted 20 сентября, 13:17
Published 20 сентября, 13:17
Modified 20 сентября, 13:19
Updated 20 сентября, 13:19
Глава департамента образования Инна Гумбатова объяснила такое количество свободных мест низкой информированностью школьников, пишет 66.ru. Гумбатова пообещала, что количество собраний на эту тему впредь будет больше.
Напомним, что в конце лета школьники начали сталкиваться с массовыми отказами в зачислении в 10 класс. Из-за этого они никуда не поступили, приемная комиссия в колледжи закончилась в июле — августе.
В прокуратуре пояснили, что такой отказ является незаконным, так как согласно действующему законодательству каждый имеет право на среднее образование. Отказ в зачислении в 10 класс из-за низких баллов или из-за несдачи вступительных экзаменов неправомерен, пишет ЕАН.
20 сентября в нескольких школах Екатеринбурга проверяли столовые — нарушений не обнаружили.