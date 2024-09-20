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Posted 20 сентября, 13:17

Published 20 сентября, 13:17

Modified 20 сентября, 13:19

Updated 20 сентября, 13:19

В Екатеринбурге остались свободные места в 10 классы

В Екатеринбурге остались свободные места в 10 классы

20 сентября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге школьникам не объяснили, что нужно сдавать профильные предметы для поступления в 10 класс. Из-за этого осталось 200 свободных мест.

Глава департамента образования Инна Гумбатова объяснила такое количество свободных мест низкой информированностью школьников, пишет 66.ru. Гумбатова пообещала, что количество собраний на эту тему впредь будет больше.

Напомним, что в конце лета школьники начали сталкиваться с массовыми отказами в зачислении в 10 класс. Из-за этого они никуда не поступили, приемная комиссия в колледжи закончилась в июле — августе.

В прокуратуре пояснили, что такой отказ является незаконным, так как согласно действующему законодательству каждый имеет право на среднее образование. Отказ в зачислении в 10 класс из-за низких баллов или из-за несдачи вступительных экзаменов неправомерен, пишет ЕАН.

20 сентября в нескольких школах Екатеринбурга проверяли столовые — нарушений не обнаружили.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Школьники#Школа#Образование#Отказ#Екатеринбург
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