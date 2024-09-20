В Екатеринбурге проверили школьные столовые и не обнаружили нарушений

Posted 20 сентября, 03:52
Published 20 сентября, 03:52
Modified 20 сентября, 03:54
Updated 20 сентября, 03:54
В столовой школы №300, недавно открывшейся на Уктусе, школьникам предлагают безлактозную и безглютеновую еду, а также помещение поделено на зоны свободного питания. По словам одного из учеников, сотрудники этой столовой общаются вежливо, без хамства, пишет «ОТВ-Екатеринбург».
В школе №163 ученики выбирают еду по QR-коду, а также в столовой существует национальное меню: казахская и корейская кухни. А в гимназии №70 можно взять борщ с морской капустой, еду, приготовленную на пару, а также витаминный хлеб.
Нарушений во время проверок специалисты не обнаружили.
Напомним, новый директор лицея №12 в Екатеринбурге угрожала родителям школьников органами опеки из-за отказа детей обедать в столовой.