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Posted 20 сентября, 03:52

Published 20 сентября, 03:52

Modified 20 сентября, 03:54

Updated 20 сентября, 03:54

В Екатеринбурге проверили школьные столовые и не обнаружили нарушений

В Екатеринбурге проверили школьные столовые и не обнаружили нарушений

20 сентября 2024, 03:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прошла проверка столовых в школах №300 и 163, а также в гимназии №70.

В столовой школы №300, недавно открывшейся на Уктусе, школьникам предлагают безлактозную и безглютеновую еду, а также помещение поделено на зоны свободного питания. По словам одного из учеников, сотрудники этой столовой общаются вежливо, без хамства, пишет «ОТВ-Екатеринбург».

В школе №163 ученики выбирают еду по QR-коду, а также в столовой существует национальное меню: казахская и корейская кухни. А в гимназии №70 можно взять борщ с морской капустой, еду, приготовленную на пару, а также витаминный хлеб.

Нарушений во время проверок специалисты не обнаружили.

Напомним, новый директор лицея №12 в Екатеринбурге угрожала родителям школьников органами опеки из-за отказа детей обедать в столовой.

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