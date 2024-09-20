В Екатеринбурге силовики в масках и бронежилетах окружили хостел на Фурманова, 26

Posted 20 сентября, 13:16
Published 20 сентября, 13:16
Modified 20 сентября, 13:18
Updated 20 сентября, 13:18
Рейд попал на видео очевидцев. На записи видны силовики в форме и спецназ. Все участники операции вооружены.
Сообщается, Что они искали в хостеле незаконно проживающих на территории России иностранцев.
Свидетели рассказали, что силовики окружили здание, а затем ворвались внутрь. Позже на улицу выводили иностранцев, пишет Е1.
В правоохранительных органах подтвердили данную информацию.
Ранее в филиале Средней Азии в Екатеринбурге опять прошла облава на мигрантов.