tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 13:16

Published 20 сентября, 13:16

Modified 20 сентября, 13:18

Updated 20 сентября, 13:18

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов

В Екатеринбурге силовики в масках и бронежилетах окружили хостел на Фурманова, 26

20 сентября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов

В Екатеринбурге прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. На этот раз силовики нагрянули в хостел.

Рейд попал на видео очевидцев. На записи видны силовики в форме и спецназ. Все участники операции вооружены.

Сообщается, Что они искали в хостеле незаконно проживающих на территории России иностранцев.

Свидетели рассказали, что силовики окружили здание, а затем ворвались внутрь. Позже на улицу выводили иностранцев, пишет Е1.

В правоохранительных органах подтвердили данную информацию.

Ранее в филиале Средней Азии в Екатеринбурге опять прошла облава на мигрантов.

Полицейские в Екатеринбурге увезли 50 мигрантов во время облавы
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Облава#Инцидент
Подпишитесь
Популярное