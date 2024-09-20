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Posted 20 сентября, 06:58

Published 20 сентября, 06:58

Modified 20 сентября, 07:00

Updated 20 сентября, 07:00

В Екатеринбурге у девушки украли фото и разместили их на сайте интим-услуг

В Екатеринбурге у девушки украли фото и разместили их на сайте интим-услуг

20 сентября 2024, 06:58
В Екатеринбурге у девушки украли фото и разместили их на сайте интим-услуг. Она обратилась в правоохранительные органы.

Жительница столицы Урала неожиданно увидела свои фото на сайте по оказанию интим-услуг.

По версии пострадавшей, фото взяли для рекламы из ее социальных сетей. Девушка является блогером и публикует много фотографий, пишет Е1.

Девушка поехала по указанному на сайте адресу салона. В помещение ее не пустили. Фотографии удалять с сайта тоже не стали.

Не добившись результата, девушка обратилась в полицию. Там приняли заявление и обещали разобраться.

Ранее в бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель.

В Екатеринбурге прикрыли бордель. Он находился напротив элитного ЖК
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Интим#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интим-салон
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