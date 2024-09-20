В Екатеринбурге у девушки украли фото и разместили их на сайте интим-услуг

Posted 20 сентября, 06:58
Published 20 сентября, 06:58
Modified 20 сентября, 07:00
Updated 20 сентября, 07:00
Жительница столицы Урала неожиданно увидела свои фото на сайте по оказанию интим-услуг.
По версии пострадавшей, фото взяли для рекламы из ее социальных сетей. Девушка является блогером и публикует много фотографий, пишет Е1.
Девушка поехала по указанному на сайте адресу салона. В помещение ее не пустили. Фотографии удалять с сайта тоже не стали.
Не добившись результата, девушка обратилась в полицию. Там приняли заявление и обещали разобраться.
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