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Posted 20 сентября, 08:37

Published 20 сентября, 08:37

Modified 20 сентября, 08:39

Updated 20 сентября, 08:39

В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подросток

В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подросток

20 сентября 2024, 08:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подросток. Сейчас пострадавшая не приходит в сознание и остается под аппаратом ИВЛ.

Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

Напомним, что об инциденте стало известно 16 сентября. 12-летнюю девочку нашли в лесу в Верхней Пышме. Врачи 9-й больницы Екатеринбурга диагностировали у нее множественные травмы головы. Пострадавшей провели операцию и ввели в искусственную кому.

Как выяснилось, нападавшим был 15-летний подросток, которого пострадавшая часто оскорбляла. В ночь на 16 сентября они встретились на узкой дорожке в лесу, где молодой человек и решил отомстить. Подросток несколько раз ударил ее камнем по голове, оттащил в лес и выкинул мобильник, а потом даже помогал искать свою жертву.

Молодого человека задержали, завели уголовное дело и отправили под домашний арест на 30 суток.

20 сентября стало известно о задержанном сыне миллионера из Асбеста. Его обвиняют в избиении нескольких людей, в том числе полицейского.

Екатерина Мизулина заинтересовалась делом об избиении школьника в Нижнем Тагиле
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