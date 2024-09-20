В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подросток

Как выяснилось, нападавшим был 15-летний подросток, которого пострадавшая часто оскорбляла. В ночь на 16 сентября они встретились на узкой дорожке в лесу, где молодой человек и решил отомстить. Подросток несколько раз ударил ее камнем по голове, оттащил в лес и выкинул мобильник, а потом даже помогал искать свою жертву.