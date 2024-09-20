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Posted 20 сентября, 15:33

Published 20 сентября, 15:33

Modified 20 сентября, 15:35

Updated 20 сентября, 15:35

В Екатеринбурге отменили автобус из Академического района в центр города

В Екатеринбурге закрыли автобусный маршрут из Академического района в центр

20 сентября 2024, 15:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отменили автобус из Академического района в центр города

Жителям района Академический в Екатеринбурге будет труднее добраться до центра города. Перевозчик закрыл маршрут №62.

Это пришлось сделать из-за нехватки персонала, пояснили Ura.ru в пресс-службе мэрии.

В настоящее время выходить на маршрут некому. Как только появятся кандидаты с подходящей квалификацией, автобусы опять будут выходить на линию. А пока перевозчику приходится платить штрафы за невыполнение плана перевозок.

Автобус №62 отправлялся от остановки «Дворец дзюдо» в Академическом районе и доезжал до «Южной подстанции» в Чкаловском. Длина маршрута — 50 км (в обе стороны).

Ранее студентам, которые живут в кампусе в районе Новокольцово удалось добиться запуска дополнительных автобусов в центр.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Транспорт#Маршрут#Общественный транспорт#Отмена#Екатеринбург#Нехватка кадров
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