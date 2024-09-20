В Екатеринбурге закрыли автобусный маршрут из Академического района в центр

Posted 20 сентября, 15:33
Published 20 сентября, 15:33
Modified 20 сентября, 15:35
Updated 20 сентября, 15:35
Это пришлось сделать из-за нехватки персонала, пояснили Ura.ru в пресс-службе мэрии.
В настоящее время выходить на маршрут некому. Как только появятся кандидаты с подходящей квалификацией, автобусы опять будут выходить на линию. А пока перевозчику приходится платить штрафы за невыполнение плана перевозок.
Автобус №62 отправлялся от остановки «Дворец дзюдо» в Академическом районе и доезжал до «Южной подстанции» в Чкаловском. Длина маршрута — 50 км (в обе стороны).
Ранее студентам, которые живут в кампусе в районе Новокольцово удалось добиться запуска дополнительных автобусов в центр.