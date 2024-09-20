В Краснотурьинске хозяин сгоревшей машины получил 857 тысяч от соседа по парковке

Изначально суд счел, что у хозяина «ГАЗ» маленький заработок, поэтому снизил сумму выплаты до 630 тысяч рублей. Но суд следующей инстанции не увидел маленькой зарплаты у ответчика и назначил полную сумму — 857 тысяч, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.