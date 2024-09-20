В Краснотурьинске хозяин сгоревшей машины получил 857 тысяч от соседа по парковке

Posted 20 сентября, 09:26
Published 20 сентября, 09:26
Modified 20 сентября, 09:28
Updated 20 сентября, 09:28
Изначально суд счел, что у хозяина «ГАЗ» маленький заработок, поэтому снизил сумму выплаты до 630 тысяч рублей. Но суд следующей инстанции не увидел маленькой зарплаты у ответчика и назначил полную сумму — 857 тысяч, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Сам пожар случился в 2023 году в Краснотурьинске. Из-за неисправного электрооборудования автомобиль «ГАЗ» загорелся, огонь перекинулся на рядом стоящую иномарку. Экспертиза оценила ущерб в 813 тысяч рублей. Остальная часть компенсации — это работа эксперта и судебные издержки.
Напомним, что в Серове работал незаконный детский лагерь. Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.