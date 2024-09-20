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Posted 20 сентября, 09:26

Published 20 сентября, 09:26

Modified 20 сентября, 09:28

Updated 20 сентября, 09:28

В Краснотурьинске хозяин сгоревшей машины получил 857 тысяч от соседа по парковке

В Краснотурьинске хозяин сгоревшей машины получил 857 тысяч от соседа по парковке

20 сентября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
В Краснотурьинске сгорел отечественный автомобиль, огонь перекинулся на соседнюю машину. Суд обязал владельца «ГАЗ» возместить ущерб соседу.

Изначально суд счел, что у хозяина «ГАЗ» маленький заработок, поэтому снизил сумму выплаты до 630 тысяч рублей. Но суд следующей инстанции не увидел маленькой зарплаты у ответчика и назначил полную сумму — 857 тысяч, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сам пожар случился в 2023 году в Краснотурьинске. Из-за неисправного электрооборудования автомобиль «ГАЗ» загорелся, огонь перекинулся на рядом стоящую иномарку. Экспертиза оценила ущерб в 813 тысяч рублей. Остальная часть компенсации — это работа эксперта и судебные издержки.

Напомним, что в Серове работал незаконный детский лагерь. Суд оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей.

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