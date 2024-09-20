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Posted 20 сентября, 08:38

Published 20 сентября, 08:38

Modified 20 сентября, 08:40

Updated 20 сентября, 08:40

В Нижнем Тагиле 24 лифта работали без разрешения

В Нижнем Тагиле 24 лифта работали без разрешения

20 сентября 2024, 08:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле более 20 лифтов работали без разрешения. Виновных нашли и наказали.

В Ленинском районе в ходе прокурорской проверки обнаружено, что 24 лифта не зарегистрированы в Ростехнадзоре, а это грубое нарушение закона.

Надзорные органы потребовали от УК устранить нарушения. Кроме того, были возбуждены административные дела в отношении должностных лиц.

В результате все нарушения были оперативно устранены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее житель Екатеринбурга разгромил лифт после ремонта.

Нижний Тагил и Серов получат более 53 млн на замену лифтов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Лифт#Прокурорская проверка#Екатеринбург#Инцидент
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