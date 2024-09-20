В Нижнем Тагиле 24 лифта работали без разрешения

Posted 20 сентября, 08:38
Published 20 сентября, 08:38
Modified 20 сентября, 08:40
Updated 20 сентября, 08:40
В Ленинском районе в ходе прокурорской проверки обнаружено, что 24 лифта не зарегистрированы в Ростехнадзоре, а это грубое нарушение закона.
Надзорные органы потребовали от УК устранить нарушения. Кроме того, были возбуждены административные дела в отношении должностных лиц.
В результате все нарушения были оперативно устранены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее житель Екатеринбурга разгромил лифт после ремонта.