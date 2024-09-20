В Нижнем Тагиле несколько сел и социальных служб получили новые авто

Новый транспорт позволит служащим и рабочим организаций более быстро и качественно выполнять свою работу. Глава Черноисточинска отметил, что иногда случаются ситуации, на которые реагировать нужно незамедлительно, и новые автомобили отлично помогут с этим справиться.