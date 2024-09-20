В Нижнем Тагиле несколько сел и социальных служб получили новые авто

Posted 20 сентября, 14:15
Published 20 сентября, 14:15
Modified 20 сентября, 14:17
Updated 20 сентября, 14:17
Новым транспортом пополнился автопарк администраций Усть-Утки и Черноисточинска. Также машины получил и «Центр обслуживания зданий и помещений», сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Новый транспорт позволит служащим и рабочим организаций более быстро и качественно выполнять свою работу. Глава Черноисточинска отметил, что иногда случаются ситуации, на которые реагировать нужно незамедлительно, и новые автомобили отлично помогут с этим справиться.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил рабочих ЦОЗиП и пообещал, что у работников в будущем появится еще больше новых автомобилей.
Напомним, что в Нижнем Тагиле восстанавливают поликлинику 1937 года постройки.