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Posted 20 сентября, 14:15

Published 20 сентября, 14:15

Modified 20 сентября, 14:17

Updated 20 сентября, 14:17

В Нижнем Тагиле несколько сел и социальных служб получили новые авто

В Нижнем Тагиле несколько сел и социальных служб получили новые авто

20 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле приобрели машины для муниципальных служб и администраций.

Новым транспортом пополнился автопарк администраций Усть-Утки и Черноисточинска. Также машины получил и «Центр обслуживания зданий и помещений», сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Новый транспорт позволит служащим и рабочим организаций более быстро и качественно выполнять свою работу. Глава Черноисточинска отметил, что иногда случаются ситуации, на которые реагировать нужно незамедлительно, и новые автомобили отлично помогут с этим справиться.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил рабочих ЦОЗиП и пообещал, что у работников в будущем появится еще больше новых автомобилей.

Напомним, что в Нижнем Тагиле восстанавливают поликлинику 1937 года постройки.

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