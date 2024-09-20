В Нижнем Тагиле проверили доступность дорог для инвалидов

Posted 20 сентября, 11:56
Published 20 сентября, 11:56
Modified 20 сентября, 11:58
Updated 20 сентября, 11:58
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошелся по обновленному проспекту Мира вместе с инвалидом-колясочником Николаем Щетининым и оценил уровень доступности дороги для такого рода транспорта.
Николай отмечает, что с момента его переезда в Нижний Тагил доступность дорог для людей с ОВЗ возросла. Особенно его порадовало то, как трепетно мэр относится к данной проблеме.
В 2024 году, как сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, появятся еще несколько улиц, полностью благоустроенных для людей с ОВЗ — Черноисточинское шоссе, Пархоменко, Красноармейская, Зари и Октябрьской революции.
Напомним, ремонт теплосетей на улице Октябрьской революции должны закончить к 23 сентября.