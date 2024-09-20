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Posted 20 сентября, 11:56

Published 20 сентября, 11:56

Modified 20 сентября, 11:58

Updated 20 сентября, 11:58

В Нижнем Тагиле проверили доступность дорог для инвалидов

В Нижнем Тагиле проверили доступность дорог для инвалидов

20 сентября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле оценили, насколько новые дороги удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В проверке участвовали как чиновники, так и эксперты из сообщества инвалидов.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошелся по обновленному проспекту Мира вместе с инвалидом-колясочником Николаем Щетининым и оценил уровень доступности дороги для такого рода транспорта.

Николай отмечает, что с момента его переезда в Нижний Тагил доступность дорог для людей с ОВЗ возросла. Особенно его порадовало то, как трепетно мэр относится к данной проблеме.

В 2024 году, как сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, появятся еще несколько улиц, полностью благоустроенных для людей с ОВЗ — Черноисточинское шоссе, Пархоменко, Красноармейская, Зари и Октябрьской революции.

Напомним, ремонт теплосетей на улице Октябрьской революции должны закончить к 23 сентября.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Инвалиды#Дороги#Ремонт дороги#Доступная среда#ОВЗ#Екатеринбург#Люди с овз
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