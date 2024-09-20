В Нижнем Тагиле рассказали о ходе ремонта старейшей поликлиники города

Posted 20 сентября, 12:45
Published 20 сентября, 12:45
Modified 20 сентября, 12:47
Updated 20 сентября, 12:47
На момент публикации в больнице уже завершили демонтажные работы. От старинного здания остались только несущие стены. Остальное полностью снесли для перепланировки. В будущем работа поликлиники будет организована с помощью систем бережливого производства, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Строители также закончили установку новых стен, укрепили лестницы и двери. На стройку уже подвезли новые окна и новое электро- и водоснабжающее оборудование. В поликлинике сделают раздельные входы для болеющих и здоровых пациентов. Закупят новое медоборудование и мебель.
В медучреждение ходит около 7000 тысяч детей. Его работа крайне важна для муниципалитета.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют ремонтировать внутриквартальные сети водопровода.