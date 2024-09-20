В Нижнем Тагиле рассказали о ходе ремонта старейшей поликлиники города

На момент публикации в больнице уже завершили демонтажные работы. От старинного здания остались только несущие стены. Остальное полностью снесли для перепланировки. В будущем работа поликлиники будет организована с помощью систем бережливого производства, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.