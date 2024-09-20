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Posted 20 сентября, 14:42

Published 20 сентября, 14:42

Modified 20 сентября, 14:44

Updated 20 сентября, 14:44

В Нижнем Тагиле завершены антитеррористические учения

В Нижнем Тагиле завершены антитеррористические учения

20 сентября 2024, 14:42
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле завершены трехдневные антитеррористические учения. Силовикам удалось достигнуть всех поставленных задач.

В ФСБ рассказали, что учения проходят регулярно. Сюжет для такой тренировки выбирают исходя из ситуации в стране. Участвующие силовики заранее не знают, что будет происходить, и принимают решения исходя из ситуации.

Напомним, что учения начались 18 сентября. В них были задействованы не только сотрудники ФСБ, но и все экстренные службы города. На некоторых участках даже перекрывали движение на время отработки той или иной ситуации.

В районе ВМЗ жители даже слышали стрельбу, но все это входило в сюжет учений.

19 сентября жители Монзино заметили неопознанный самолет в небе.

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