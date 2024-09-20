В Нижнем Тагиле завершены антитеррористические учения

Posted 20 сентября, 14:42
Published 20 сентября, 14:42
Modified 20 сентября, 14:44
Updated 20 сентября, 14:44
В ФСБ рассказали, что учения проходят регулярно. Сюжет для такой тренировки выбирают исходя из ситуации в стране. Участвующие силовики заранее не знают, что будет происходить, и принимают решения исходя из ситуации.
Напомним, что учения начались 18 сентября. В них были задействованы не только сотрудники ФСБ, но и все экстренные службы города. На некоторых участках даже перекрывали движение на время отработки той или иной ситуации.
В районе ВМЗ жители даже слышали стрельбу, но все это входило в сюжет учений.
19 сентября жители Монзино заметили неопознанный самолет в небе.