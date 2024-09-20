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Posted 20 сентября, 15:08

Published 20 сентября, 15:08

Modified 20 сентября, 15:10

Updated 20 сентября, 15:10

В Свердловской области арестованному мэру Артемовского выдвинули обвинение

В Свердловской области арестованному мэру Артемовского выдвинули обвинение

20 сентября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области задержанному мэру Артемовского Константину Трофимову выдвинули обвинение.

Его обвиняют в получении взятки. Следователям удалось обнаружить два таких эпизода. Оба они произошли в 2022 году, деньги он получал от руководителей МУПов, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.

Следователи продолжают расследовать преступление и выяснять все нюансы.

Задержали экс-главу города 18 сентября. В этот же день его отправили в СИЗО.

Напомним, что в Екатеринбурге экс-директору института УрФУ грозит 11 лет тюрьмы за получение взятки.

Водитель в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 7 лет за попытку дать взятку
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