В Свердловской области арестованному мэру Артемовского выдвинули обвинение

Posted 20 сентября, 15:08
Published 20 сентября, 15:08
Modified 20 сентября, 15:10
Updated 20 сентября, 15:10
Его обвиняют в получении взятки. Следователям удалось обнаружить два таких эпизода. Оба они произошли в 2022 году, деньги он получал от руководителей МУПов, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.
Следователи продолжают расследовать преступление и выяснять все нюансы.
Задержали экс-главу города 18 сентября. В этот же день его отправили в СИЗО.
Напомним, что в Екатеринбурге экс-директору института УрФУ грозит 11 лет тюрьмы за получение взятки.