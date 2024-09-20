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Posted 20 сентября, 07:50

Published 20 сентября, 07:50

Modified 20 сентября, 07:52

Updated 20 сентября, 07:52

В ванную захожу с прищепкой на носу: 7 способов избавиться от запаха из раковины

В ванную захожу с прищепкой на носу: 7 способов избавиться от запаха из раковины

20 сентября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Запах из раковины может возникать из-за остатков пищи, волос, мыльных отложений и других загрязнений, которые накапливаются в трубах.

Запах из раковины в ванной иногда появляется даже в самых чистых квартирах. Как правило, вины хозяйки здесь нет. Одна из причин — это неправильная установка труб. Это приводит к застаиванию воды и, как следствие, к плохому запаху. Кроме того, запах может появляться из-за закупорки вентиляционной системы канализации. Да и банальный засор, который вовремя не устранили, также может приводить к появлению стойкого неприятного аромата.

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Есть несколько действенных способов, с помощью которых можно решить проблему.

  • Пищевая сода и уксус. Насыпьте половину стакана пищевой соды в слив. Медленно залейте половину стакана белого уксуса. Оставьте пену на 15-20 минут, затем промойте горячей водой.
  • Кипяток. Вскипятите кастрюлю воды и аккуратно влейте ее в слив. Это поможет растворить жир и другие отложения.
  • Лимонная кислота и пищевая сода. Растворите пакетик лимонной кислоты в 200 мл воды, добавьте три чайные ложки пищевой соды и вылейте в раковину. Оставьте для воздействия на 20 минут, а затем промойте горячей водой.
  • Специальные средства для чистки труб. Используйте химические средства, предназначенные для очищения труб. Следуйте инструкциям на упаковке и соблюдайте меры безопасности.
  • Соль. 150 граммов поваренной соли нужно растворить в 2 литрах кипятка и вылить в раковину. Пользоваться ею будет нельзя 6-8 часов, поэтому лучше проведите процедуру вечером.
  • Ручная очистка сифона. Разберите сифон под раковиной (обязательно поставьте ведро снизу) и тщательно вымойте его от загрязнений и остатков пищи.
  • Регулярная профилактика. Раз в неделю заблаговременно промывайте слив кипятком.
    Установите решетку на слив, которая не даст мусору и остаткам пищи попасть в сифон.

Эти методы помогут вам навсегда избавиться от неприятного запаха в ванной комнате.

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Источник: m-strana.ru

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