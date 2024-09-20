В ванную захожу с прищепкой на носу: 7 способов избавиться от запаха из раковины

Posted 20 сентября, 07:50
Published 20 сентября, 07:50
Modified 20 сентября, 07:52
Updated 20 сентября, 07:52
Запах из раковины в ванной иногда появляется даже в самых чистых квартирах. Как правило, вины хозяйки здесь нет. Одна из причин — это неправильная установка труб. Это приводит к застаиванию воды и, как следствие, к плохому запаху. Кроме того, запах может появляться из-за закупорки вентиляционной системы канализации. Да и банальный засор, который вовремя не устранили, также может приводить к появлению стойкого неприятного аромата.
Есть несколько действенных способов, с помощью которых можно решить проблему.
Эти методы помогут вам навсегда избавиться от неприятного запаха в ванной комнате.
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Источник: m-strana.ru