В ванную захожу с прищепкой на носу: 7 способов избавиться от запаха из раковины

Запах из раковины в ванной иногда появляется даже в самых чистых квартирах. Как правило, вины хозяйки здесь нет. Одна из причин — это неправильная установка труб. Это приводит к застаиванию воды и, как следствие, к плохому запаху. Кроме того, запах может появляться из-за закупорки вентиляционной системы канализации. Да и банальный засор, который вовремя не устранили, также может приводить к появлению стойкого неприятного аромата.