Власти Екатеринбурга выступили против платных уроков для детей мигрантов

Posted 20 сентября, 09:20
Published 20 сентября, 09:20
Modified 20 сентября, 09:22
Updated 20 сентября, 09:22
Начальник департамента образования Инна Гумбатова выступила с заявлением о необходимости продолжить бесплатное образование для детей иностранных граждан.
Чиновница уверена, что таким детям надо помогать вливаться в общество, а не создавать для них дополнительные трудности, высказала свое мнение Гумбатова в интервью изданию 66.RU.
Ранее в Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов.