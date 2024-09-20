tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 09:20

Published 20 сентября, 09:20

Modified 20 сентября, 09:22

Updated 20 сентября, 09:22

Власти Екатеринбурга выступили против платных уроков для детей мигрантов

Власти Екатеринбурга выступили против платных уроков для детей мигрантов

20 сентября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
Власти Екатеринбурга выступили против того, чтобы учить детей мигрантов за деньги.

Начальник департамента образования Инна Гумбатова выступила с заявлением о необходимости продолжить бесплатное образование для детей иностранных граждан.

Чиновница уверена, что таким детям надо помогать вливаться в общество, а не создавать для них дополнительные трудности, высказала свое мнение Гумбатова в интервью изданию 66.RU.

Ранее в Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов.

В Екатеринбурге учителям начали доплачивать за работу с детьми мигрантов
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Образование#Трудовые мигранты#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное