Ягоды будете собирать десятками килограммов: чем подкормить клубнику осенью

Posted 20 сентября, 08:42
Published 20 сентября, 08:42
Modified 20 сентября, 08:44
Updated 20 сентября, 08:44
Агрономы уверены, что осенняя подкормка клубники играет ключевую роль в уходе за растением. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» рекомендуют не откладывать это важное мероприятие. Мы предлагаем рассмотреть несколько видов удобрений для подкормки клубники в сентябре.
Можно приготовить раствор из золы для полива клубники. На 10 литров воды потребуется один стакан порошка. Раствор вносим под каждый куст. Зола богата калием, который помогает вашей плантации успешно перезимовать. И не только им: в составе золы содержатся практически все важные макро- и микроэлементы в легкоусвояемой форме и нужных пропорциях. Обрезать листья клубники перед зимой не рекомендуется, так как они защищают растение от заморозков. Их удаление лучше отложить до весны, советуют специалисты.
Это хорошо разложившаяся органика, внесение которой положительно сказывается на качестве почвы и соотношении макро- и микроэлементов. Обычно гумус добавляют в грунт на глубину 5–10 сантиметров, используя при этом примерно 3–4 килограмма на квадратный метр. Стоит отметить, что гумус вполне можно комбинировать с другими органическими или комплексными удобрениями.
Одним из наиболее удачных органических удобрений для клубники является перепревший навоз. Он обогащает растения питательными веществами и улучшает грунт. Рекомендуется заделывать навоз на глубину около 10 сантиметров рядом с клубничными кустами, равномерно распределяя по поверхности. Нормы внесения составляют 5–8 килограммов на квадратный метр. Оптимально проводить эту процедуру в конце сентября или начале октября, когда клубника завершает свой вегетационный цикл.
Компост также является действенным органическим средством для улучшения почвы. Удобрение снабжает растения необходимыми витаминами и минералами. Его вносят в почву возле растений, углубляя на 5 сантиметров. Рекомендуемое количество — 3–5 килограммов на 1 кв. м.
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