Ягоды будете собирать десятками килограммов: чем подкормить клубнику осенью

Можно приготовить раствор из золы для полива клубники. На 10 литров воды потребуется один стакан порошка. Раствор вносим под каждый куст. Зола богата калием, который помогает вашей плантации успешно перезимовать. И не только им: в составе золы содержатся практически все важные макро- и микроэлементы в легкоусвояемой форме и нужных пропорциях. Обрезать листья клубники перед зимой не рекомендуется, так как они защищают растение от заморозков. Их удаление лучше отложить до весны, советуют специалисты.