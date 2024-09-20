Житель Нижнего Тагила ограбил пенсионерку на улице

Posted 20 сентября, 04:40
Published 20 сентября, 04:40
Modified 20 сентября, 04:42
Updated 20 сентября, 04:42
Мужчина сзади набросился на женщину и вырвал у нее из уха золотую серьгу. Пенсионерка, почувствовав боль, заметила следы крови из мочки и отправилась в больницу, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
После этого в полицию поступило сообщение о грабеже. С помощью видеокамер правоохранителям удалось установить внешность подозреваемого и вскоре они его задержали. Украшение он сдал в ломбард. Серьгу изымут и вернут владелице.
Выяснилось, что у задержанного есть неоднократные судимости за аналогичные преступления. На свободу после очередного наказания он вышел в июле 2024 года. Также оказалось, что мужчина украл из магазина на Гвардейской улице несколько плиток шоколада.
В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге у пассажирки автобуса украли почти полтора миллиона рублей.