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Posted 20 сентября, 04:40

Published 20 сентября, 04:40

Modified 20 сентября, 04:42

Updated 20 сентября, 04:42

Житель Нижнего Тагила ограбил пенсионерку на улице

Житель Нижнего Тагила ограбил пенсионерку на улице

20 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина напал на 73-летнюю женщину и ограбил ее. Происшествие случилось на улице Металлургов.

Мужчина сзади набросился на женщину и вырвал у нее из уха золотую серьгу. Пенсионерка, почувствовав боль, заметила следы крови из мочки и отправилась в больницу, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

После этого в полицию поступило сообщение о грабеже. С помощью видеокамер правоохранителям удалось установить внешность подозреваемого и вскоре они его задержали. Украшение он сдал в ломбард. Серьгу изымут и вернут владелице.

Выяснилось, что у задержанного есть неоднократные судимости за аналогичные преступления. На свободу после очередного наказания он вышел в июле 2024 года. Также оказалось, что мужчина украл из магазина на Гвардейской улице несколько плиток шоколада.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге у пассажирки автобуса украли почти полтора миллиона рублей.

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