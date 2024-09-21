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Posted 21 сентября, 11:52

Published 21 сентября, 11:52

Modified 21 сентября, 11:54

Updated 21 сентября, 11:54

В Сысертском районе 12-летний мотоциклист влетел в автомобиль

12-летний мотоциклист врезался в иномарку в Сысертском районе

21 сентября 2024, 11:52
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

В Сысертском районе 12-летний мотоциклист влетел в автомобиль

ДТП с участием 12-летнего мальчика, которые ехал на мотоцикле, произошло в селе Щелкун Сысертского района.

ДТП произошло вечером в пятницу, 20 сентября. Мальчик, управляя мотоциклом, влетел в автомобиль Mazda, водитель которого хотел повернуть налево, сообщает пресс-служба свердловской ГАИ.

Ребенок получил травмы, его увезли в детскую горбольницу №9 Екатеринбурга. 27-летний владелец иномарки имеет стаж вождения девять лет, правила дорожного движения ранее не нарушал. В момент столкновения он был трезв.

Как выяснилось, мотоцикл подросток украдкой взял у отчима. Мужчина пояснил, что транспортное средство стояло в гараже и находилось на ремонте.

Ранее в Алапаевске лихач протаранил и сбежал, погиб пассажир, который находился в машине.

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