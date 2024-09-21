12-летний мотоциклист врезался в иномарку в Сысертском районе

Posted 21 сентября, 11:52
Published 21 сентября, 11:52
Modified 21 сентября, 11:54
Updated 21 сентября, 11:54
ДТП произошло вечером в пятницу, 20 сентября. Мальчик, управляя мотоциклом, влетел в автомобиль Mazda, водитель которого хотел повернуть налево, сообщает пресс-служба свердловской ГАИ.
Ребенок получил травмы, его увезли в детскую горбольницу №9 Екатеринбурга. 27-летний владелец иномарки имеет стаж вождения девять лет, правила дорожного движения ранее не нарушал. В момент столкновения он был трезв.
Как выяснилось, мотоцикл подросток украдкой взял у отчима. Мужчина пояснил, что транспортное средство стояло в гараже и находилось на ремонте.
Ранее в Алапаевске лихач протаранил и сбежал, погиб пассажир, который находился в машине.