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Posted 21 сентября, 08:58

Published 21 сентября, 08:58

Modified 21 сентября, 09:00

Updated 21 сентября, 09:00

Почти на 600 тысяч развели мошенники 21-летнюю студентку из Екатеринбурга

21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей

21 сентября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney

Почти на 600 тысяч развели мошенники 21-летнюю студентку из Екатеринбурга

Студентка РАНХиГС из Екатеринбурга потеряла большую сумму денег после общения с мошенниками. Большая часть средств была взята в кредит.

Девушку разводили по обычной схеме: сначала ее попросили перезаключить договор с оператором сотовой связи, а затем заявили о взломе «Госуслуг». Далее девушку обрабатывали «сотрудники» ЦБ и ФСБ, убеждая сотрудничать. Об этом случае со ссылкой на знакомого пострадавшей пишет Е1.

Студентка набрала кредитов, собрала свои накопления и перевела на указанные аферистами счета. Всего она лишилась 590 тысяч рублей. Затем мошенники перестали выходит на связь.

При этом РАНХиГС проводит разъяснительную работу по этому вопросу: на официальном сайте вуза есть страница «Антимошенник». Кроме того, в учебное заведение приходили сотрудники полиции, которые читали студентам профилактические лекции.

В Североуральске пенсионер потерял 87 тысяч рублей после общения с мошенниками.

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