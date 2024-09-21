21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей

Posted 21 сентября, 08:58
Published 21 сентября, 08:58
Modified 21 сентября, 09:00
Updated 21 сентября, 09:00
Девушку разводили по обычной схеме: сначала ее попросили перезаключить договор с оператором сотовой связи, а затем заявили о взломе «Госуслуг». Далее девушку обрабатывали «сотрудники» ЦБ и ФСБ, убеждая сотрудничать. Об этом случае со ссылкой на знакомого пострадавшей пишет Е1.
Студентка набрала кредитов, собрала свои накопления и перевела на указанные аферистами счета. Всего она лишилась 590 тысяч рублей. Затем мошенники перестали выходит на связь.
При этом РАНХиГС проводит разъяснительную работу по этому вопросу: на официальном сайте вуза есть страница «Антимошенник». Кроме того, в учебное заведение приходили сотрудники полиции, которые читали студентам профилактические лекции.
В Североуральске пенсионер потерял 87 тысяч рублей после общения с мошенниками.