21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей

Девушку разводили по обычной схеме: сначала ее попросили перезаключить договор с оператором сотовой связи, а затем заявили о взломе «Госуслуг». Далее девушку обрабатывали «сотрудники» ЦБ и ФСБ, убеждая сотрудничать. Об этом случае со ссылкой на знакомого пострадавшей пишет Е1.