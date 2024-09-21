Бежали даже босиком: как в Нижнем Тагиле прошел «Кросс нации»

Параллельно с этим, в самом парке, была представлена большая программа для гостей праздника. Например, интерактивные площадки от спортивных школ Нижнего Тагила, где желающие соревновались в борьбе, играли в хоккей, шашки, шахматы и многое другое. Кроме того, забег на 800 метров без учета времени организовали также для участников фестиваля «Здоровая семья — здоровая страна». Мамы, папы и дети младше 12 лет преодолевали дистанцию под бурные аплодисменты групп поддержки.