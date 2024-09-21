Бежали даже босиком: как в Нижнем Тагиле прошел «Кросс нации»

Posted 21 сентября, 09:50
Published 21 сентября, 09:50
Modified 21 сентября, 09:54
Updated 21 сентября, 09:54
Мероприятие проходило в парке имени Бондина и делилось на несколько этапов. Первыми на дистанцию в 1 километр вышли девушки и юноши 12 и 13 лет. Затем отрезок уже в 3 километра преодолевали тагильчане от 14 до 17 лет. Спортсмены стартовали от здания администрации Ленинского района, бежали вдоль набережной до фитнес-клуба на Горошникова, 9 и возвращались обратно.
По стечению обстоятельств одной из участниц, 15-летней Юлии Дьячковой, воспитанницы спортшколы «Юность», пришлось соревноваться босиком. Однако это не помешало ей занять высокое место.
Я вовремя не сориентировалась и пришла на старт чуть позже остальных. По этой причине не успела завязать кроссовки, они попросту спали еще на первых секундах. Бежать было очень больно, но сила воли помогла мне финишировать четвертой, — поделилась впечатлениями с корреспондентом TagilCity.ru спортсменка.
Кроме юных профессионалов и любителей, кросс бежали мужчины и женщины от 18 до 60+ лет. Для многих из них это событие является традиционным и долгожданным.
Бегу «Кросс наций» уже, наверное, шестой раз. Больших стартов у нас в городе мало, поэтому для меня важно принять в нем участие. Всегда волнуюсь и надеюсь на хороший результат, — рассказал горожанин Андрей.
Параллельно с этим, в самом парке, была представлена большая программа для гостей праздника. Например, интерактивные площадки от спортивных школ Нижнего Тагила, где желающие соревновались в борьбе, играли в хоккей, шашки, шахматы и многое другое. Кроме того, забег на 800 метров без учета времени организовали также для участников фестиваля «Здоровая семья — здоровая страна». Мамы, папы и дети младше 12 лет преодолевали дистанцию под бурные аплодисменты групп поддержки.
В «Кроссе нации» приняли участие начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, министр экономики Свердловской области Руслан Садыков, а также глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев:
«Сегодня в городе проходит праздник спорта, уже традиционный „Кросс нации“. Очень здорово, что мероприятие посетило огромное количество тагильчан. Смотрю вокруг: кто-то серьезно разминается, кто-то пришел поддержать близких или пробежать в удовольствие. Я поздравляю всех с этим днем, и профессионалов, и любителей».
Победителей определяли в 14-ти возрастных группах. Все они получили подарки от администрации Нижнего Тагила.