«Было страшновато». Свердловчанина напугали огромные жабы в лесах под Гатью и Исетью

Posted 21 сентября, 09:10
Published 21 сентября, 09:10
Modified 21 сентября, 09:12
Updated 21 сентября, 09:12
Свердловчанин отправился на «тихую охоту» ночью. Впечатлениями от похода он поделился в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Страшновато было. Было много жаб. Насобирали немного, но зато очень хороших грибов, — рассказал мужчина.
Жабы не представляют прямой угрозы для человека — они не ядовиты и не кусаются. Однако некоторые земноводные выделяют особый секрет, который может вызвать ожог слизистых оболочек. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.
Ранее сервис путешествий tutu.ru включил Свердловскую область в топ-9 самых грибных регионов.