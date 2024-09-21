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Posted 21 сентября, 09:10

Published 21 сентября, 09:10

Modified 21 сентября, 09:12

Updated 21 сентября, 09:12

Свердловчанин рассказал о большом количестве жаб в районе Гати и Исети

«Было страшновато». Свердловчанина напугали огромные жабы в лесах под Гатью и Исетью

21 сентября 2024, 09:10
Фото: Паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»/Федор Дерябин

Свердловчанин рассказал о большом количестве жаб в районе Гати и Исети

Житель Свердловской области пошел в лес за грибами и нашел огромных жаб.

Свердловчанин отправился на «тихую охоту» ночью. Впечатлениями от похода он поделился в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Страшновато было. Было много жаб. Насобирали немного, но зато очень хороших грибов, — рассказал мужчина.

Жабы не представляют прямой угрозы для человека — они не ядовиты и не кусаются. Однако некоторые земноводные выделяют особый секрет, который может вызвать ожог слизистых оболочек. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.

Ранее сервис путешествий tutu.ru включил Свердловскую область в топ-9 самых грибных регионов.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Свердловская область#Лес#Исеть#Грибы#Екатеринбург#Живая природа
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