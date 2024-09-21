«Было страшновато». Свердловчанина напугали огромные жабы в лесах под Гатью и Исетью

Жабы не представляют прямой угрозы для человека — они не ядовиты и не кусаются. Однако некоторые земноводные выделяют особый секрет, который может вызвать ожог слизистых оболочек. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция.