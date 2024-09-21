Два места в Тагиле признаны опасными для женщин и нанесены на специальную карту

Posted 21 сентября, 10:03
Published 21 сентября, 10:03
Modified 21 сентября, 10:05
Updated 21 сентября, 10:05
По данным проекта, представительницам слабого пола не следует появляться по вечерам рядом с остановкой трамвая «Центр оптовой торговли», а также стоит проявлять осторожность при поездках на общественном транспорте по улице Мира.
На первой точке женщины могут стать объектами повышенного внимания со стороны автомобилистов, которые часто сигналят и приглашают девушек покататься. В автобусы, которые следуют по проспекту Мира, часто подсаживается светловолосый мужчина, который пристает к женщинам в агрессивной форме, утверждают авторы проекта.
Метку на карту может добавить любой желающий. Волонтеры призывают тагильчан и жителей других российских городов делать это активнее и тем самым делать населенный пункт безопасным для проживания.
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина приставал на улице к несовершеннолетним девочкам.