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Posted 21 сентября, 10:03

Published 21 сентября, 10:03

Modified 21 сентября, 10:05

Updated 21 сентября, 10:05

Две локации Тагила попали на карту небезопасных мест российских городов

Два места в Тагиле признаны опасными для женщин и нанесены на специальную карту

21 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI

Две локации Тагила попали на карту небезопасных мест российских городов

Волонтеры проекта «Попутчик» нанесли на специальную интерактивную карту опасных мест в российских городах две локации Нижнего Тагила.

По данным проекта, представительницам слабого пола не следует появляться по вечерам рядом с остановкой трамвая «Центр оптовой торговли», а также стоит проявлять осторожность при поездках на общественном транспорте по улице Мира.

Фото: скриншот карты проекта «Попутчик»

На первой точке женщины могут стать объектами повышенного внимания со стороны автомобилистов, которые часто сигналят и приглашают девушек покататься. В автобусы, которые следуют по проспекту Мира, часто подсаживается светловолосый мужчина, который пристает к женщинам в агрессивной форме, утверждают авторы проекта.

Метку на карту может добавить любой желающий. Волонтеры призывают тагильчан и жителей других российских городов делать это активнее и тем самым делать населенный пункт безопасным для проживания.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина приставал на улице к несовершеннолетним девочкам.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Нижний Тагил#Опасность#Женщины#Карта#Екатеринбург#Инцидент
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