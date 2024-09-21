Два места в Тагиле признаны опасными для женщин и нанесены на специальную карту

На первой точке женщины могут стать объектами повышенного внимания со стороны автомобилистов, которые часто сигналят и приглашают девушек покататься. В автобусы, которые следуют по проспекту Мира, часто подсаживается светловолосый мужчина, который пристает к женщинам в агрессивной форме, утверждают авторы проекта.