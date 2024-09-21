Это не рак: в свердловском Минздраве назвали самые распространенные болезни

По его словам, заболевания, наиболее критично влияющие на продолжительность жизни, связаны прежде всего с кровообращением — 80,6% всех случаев. Второе место занимает диабет, который стал гораздо более распространенным в последние годы. И число пациентов продолжает расти. Далее в списке идут болезни дыхательных органов, составляющие 4,51% от общего числа случаев, а завершает список онкология с 1,1%.