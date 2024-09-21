Это не рак: в свердловском Минздраве назвали самые распространенные болезни

Posted 21 сентября, 10:24
Published 21 сентября, 10:24
Modified 21 сентября, 10:26
Updated 21 сентября, 10:26
В Екатеринбурге сокращение продолжительности жизни в основном обусловлено заболеваниями, затрагивающими сердечно-сосудистую систему, включая высокое кровяное давление, гипертензию, атеросклеротические изменения и другие сердечные недуги. Также на статистику влияют болезни дыхательной системы, диабет и онкология. Такие данные в пятницу, 20 сентября, привел заместитель министра здравоохранения региона Денис Демидов на коллегии в мэрии уральской столицы.
По его словам, заболевания, наиболее критично влияющие на продолжительность жизни, связаны прежде всего с кровообращением — 80,6% всех случаев. Второе место занимает диабет, который стал гораздо более распространенным в последние годы. И число пациентов продолжает расти. Далее в списке идут болезни дыхательных органов, составляющие 4,51% от общего числа случаев, а завершает список онкология с 1,1%.
Демидов также подчеркнул, что в Екатеринбурге удалось добиться прогресса в раннем выявлении рака — это очень значимый показатель.
Ранее свердловские врачи высказали обеспокоенность из-за значительного роста сезонной пневмонии.