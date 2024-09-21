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Posted 21 сентября, 10:24

Published 21 сентября, 10:24

Modified 21 сентября, 10:26

Updated 21 сентября, 10:26

Названы самые часто встречающиеся в Екатеринбурге опасные болезни

Это не рак: в свердловском Минздраве назвали самые распространенные болезни

21 сентября 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney

Названы самые часто встречающиеся в Екатеринбурге опасные болезни

У екатеринбуржцев чаще всего диагностируют поражения сосудов и сердца, органов дыхания, а также диабет. Грозный рак — только на четвертом месте.

В Екатеринбурге сокращение продолжительности жизни в основном обусловлено заболеваниями, затрагивающими сердечно-сосудистую систему, включая высокое кровяное давление, гипертензию, атеросклеротические изменения и другие сердечные недуги. Также на статистику влияют болезни дыхательной системы, диабет и онкология. Такие данные в пятницу, 20 сентября, привел заместитель министра здравоохранения региона Денис Демидов на коллегии в мэрии уральской столицы.

По его словам, заболевания, наиболее критично влияющие на продолжительность жизни, связаны прежде всего с кровообращением — 80,6% всех случаев. Второе место занимает диабет, который стал гораздо более распространенным в последние годы. И число пациентов продолжает расти. Далее в списке идут болезни дыхательных органов, составляющие 4,51% от общего числа случаев, а завершает список онкология с 1,1%.

Демидов также подчеркнул, что в Екатеринбурге удалось добиться прогресса в раннем выявлении рака — это очень значимый показатель.

Ранее свердловские врачи высказали обеспокоенность из-за значительного роста сезонной пневмонии.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Здоровье#Заболеваемость#Здравоохранение#Сердечно-сосудистые заболевания#Минздрав#Онкология#Болезни#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Сахарный диабет
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